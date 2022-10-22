节庆餐桌

两家印度餐馆推出屠妖节特色料理，趁佳节让食客品尝印度南北风味餐。

来临星期一（10月24日）是屠妖节，是印度教徒庆祝光明的节日。本地历史悠久的印度餐馆Tiffin Room，以及滨海湾金沙的Punjab Grill，为迎接屠妖节推出限定节庆料理。

Tiffin Room的屠妖节料理从即日供应至10月24日。主厨奈基（Kuldeep Negi）讲究选材用料，让食客品尝到经典菜式之余，也融入创新元素。印度式烤红鲷鱼用特调香料腌制至少12小时，有红黄色辣椒粉、豆蔻粉、自制印度香料盐（garam masala）和桂皮。此腌制法常见于印度新德里和旁遮普邦称为“dhaba”的小餐馆。谈到鱼的选择，奈基说一般常用的是澳大利亚肺鱼，他选择较不常见的印度南方马拉巴（Malabar）红鲷鱼，希望让食客尝到不一样的滋味。

主食盛放在餐馆具代表性的食格（Tiffin）里。主厨全新诠释经典的穆格莱（Mughlai）料理Mahi Musallam，从惯用的鸡肉改为日本鲷鱼，他说：“我们发现日本鲷鱼的鲜嫩肉质和味道，跟杏仁和腰果酱料的丰富口感相辅相成，充分展示了坚果的香味。”酸甜鸡肉料理Murgh Dhansak，是用黄扁豆和孜然等特制香料来烹煮这道招牌帕西菜，呈现酸与甜的完美比例。切蒂纳德虾仁黄姜饭尤其出味，松软的米饭软硬适中，香溢满口，单吃也色味香俱全。

屠妖节少不了印度传统甜点Mithai。Tiffin Room有一款手工黄扁豆口味的Besan Gulab Burfi让人印象特别深刻，它像台湾的绿豆糕，绵绵润润的甜，入口松软顺滑。

精致的印度甜点和Mithai。（餐馆提供照片）

印度餐馆Punjab Grill也将在屠妖节当天（24日）推出特备套餐，有含油炸马铃薯和油炸面团的印度小点Chaat；酥皮菠萝蜜黄姜饭；菠菜蒜头扁豆等。此外，还有不同口味的Mithai，包括无花果枣泥、黑巧克力藏红花、榛果芒果、开心果搭夏威夷果，风味独特。

Punjab Grill的屠妖节甜点Mithai。（餐馆提供照片）

·Tiffin Room

地址：1 Beach Rd

Grand Lobby

Raffles Singapore S189673

电话：64121816

·Punjab Grill

地址：2 Bayfront Ave

#B1-01A The Shoppes at Marina Bay Sands S018972

电话：66887395