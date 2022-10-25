餐饮界动起来 厨二代将来新呈现四手联弹活动

餐饮界的四手联弹活动活跃起来，尤其围绕美食美酒主题，让厨师和侍酒师有更大的发挥空间。

在纽约开设Wayan餐馆的知名厨二代Cedric Vongerichten，是美国名厨Jean-Georges Vongerichten的儿子，他将参与10月28日至11月1日，在圣淘沙名胜世界举办的顶级葡萄酒大奖评选（Wine Pinnacle Awards）的葡萄酒美食活动，呈献以酒配餐的四手联弹活动。

10月29日，他将于Osia Steak and Seafood Grill和名厨Scott Webster举办两场四手联弹活动，以酒佐餐。午餐的美酒主角是澳大利亚Penfolds，收费$998起，晚餐则是西班牙的Tempos Vega Sicilia，收费$990起。

疫后顶级葡萄酒大奖评选全新面貌登场

暌违三年，圣淘沙名胜世界的顶级葡萄酒大奖评选（Wine Pinnacle Awards）将再次登场。2019年首次举办后，因疫情停办，今年以全新面貌出击，打造东南亚顶尖葡萄酒品鉴盛会。

10月28日至31日共有10场葡萄酒美食盛宴。美酒来自著名葡萄酒厂如Château Angélus和Château Haut-Brion，搭配世界各地名厨烹制的美食。前来献艺的海外名厨包括：香港米其林三星餐馆Caprice的Guillaume Galliot、法国两星餐馆L’Auberge des Glazicks的Olivier Bellin、曼谷名厨Arnaud Dunand Sauthier。

Cedric Vongerichten在电邮访问中说：“我很期待这次的活动，到时将展现带有印度尼西亚风味的法式料理。配合美酒主题，菜品也经过细心挑选设制，相互衬托美味。”他说，近期四手联弹活动非常频密，反映食客的需求。从厨师角度来看，能和另一名同行合作，能在创意过程中迸发能力，推动彼此。

以酒配菜的过程中，厨师也涉猎酒类。他说：“有一些酒，我比较熟悉它的特质，有的则要做点研究了解它的口味特质，确保味道和菜肴契合。比如，我的菜肴会带辣味，配酒的话，就要做调整减少辣度。”

请他列出菜品满意之作，他点名Tempos Vega Sicilia晚餐的Hiramasa刺身配北海道海胆和姜黄酱汁，以及Penfolds午餐的白松露帕马森乳酪野菌。他说：“这两道菜不复杂，但反映出优质食材的丰富滋味。”

为期五天的盛会里，葡萄酒爱好者及投资者可以参加大师班，另也有一场转为业界人士举办的研讨会。活动详情，请上网查询。