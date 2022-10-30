闯密室觅食：不让食客好好坐下来吃饭的搞怪餐厅

“Absurdities”是荒唐、怪诞的意思。正如其名，这家神秘的餐厅是新加坡最不按牌理出招，不让人好好坐下来吃顿饭的“密室逃脱”餐厅。

Absurdities餐厅地址保密，在预订日期前一天才通知顾客。每一道菜在不同的密室里供应，有些还真挑战人的饮食逻辑，譬如有道菜掺入“碎玻璃片”。食客像爱丽丝那样坠进黑洞，要猜哪一道门通往下一个房间，而且得爬高爬低、弓身钻进小通道等，才能进入一间又一间叫人脑洞大开的主题餐室。每一间房都叫人意想不到，有飞机舱、1960年代的美国厨房、魔法师图书室、中东帐篷和洞穴，宛如置身杨紫琼演的电影《妈的多重宇宙》里头。食客被“吐”回现实世界，之前那又玩又吃的两个小时在脑海飞速倒带，就像梦一场。

Absurdities并不是一家普通餐馆，而是由几个不同主题的密室所构成，如这让想念飞行的食客掉泪的商务舱。（关俊威摄影）

这间1960年代美国厨房也是其中一间密室。（关俊威摄影）

魔法师密室里供应“奇怪”的菜。（关俊威摄影）

创办这“沉浸式”餐饮公司的是黄德明（35岁）与方诗（32岁）两夫妇。黄德明说，他们在拍拖时发现新加坡除了那些熟口熟面的东西，没啥新奇的东西可做，直到他们在英国体验了在新加坡前所未见的“沉浸式餐饮”（immersive dining）后脑洞大开，2014年在本地成立Andsoforth，举办快闪“沉浸式餐饮”活动。黄德明说：“当时新加坡人对剧场餐饮前所未闻，但我们首三场活动一推出就售罄，证明了新加坡人也跟我们一样在找寻一种前所未有的餐饮模式。我们的概念是反高级餐饮。我们要颠覆正经八百地坐着进食的米其林星级餐饮模式。”

Absurdities餐馆是由夫妻档方诗（左）与黄德明共创。（关俊威摄影）

Andsoforth在8年间创造了65个独立的沉浸式餐饮体验，绝不重复。一年半前，他们打造了Absurdities这间密室逃脱概念的餐厅。方诗解说，Andsoforth之前的活动都是快闪的互动、沉浸式餐饮体验，而Absurdities则是一家由多重世界构成的实体餐厅。食客预订Absurdities时段，其实等于报名到这个多重宇宙的空间里一游。每个房间或世界的表演者表演的成分很少，他们的角色是不同空间的导游，指导食客寻找下一个世界的秘密入口。

何谓沉浸式餐饮？Absurdities这家餐厅有多古灵精怪？点看视频，跟我们一起进去这“密食逃脱”的疯狂食界吧。

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