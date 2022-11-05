沿汤东线三段 寻周边美食

汤申—东海岸地铁线第三阶段11月13日通车，11个地铁站更方便公众往返市中心。对“吃货”来说，乘搭公交可直达更多美食食肆。这里盘点其中五个地铁站周围的美食选择。

地地铁汤申—东海岸线第三阶段的11个地铁站，11月13日正式通车，届时乘地铁往返市中心更快速便利。对美食“吃货”来说，最乐的是乘搭公共交通可直达更多美食食肆。

11个站是史蒂芬、纳比雅、乌节大道、乌节、大世界、合乐、欧南园、麦士威、珊顿道、滨海湾及滨海湾花园。其中，史蒂芬站、乌节站、欧南园站和滨海湾站是转换站。

这些地铁站都位于市中心，美食选择众多，这里盘点其中五个地铁站周围的美食选择，先吃为快。

史蒂芬 Stevens（TE11）

位于武吉知马路地段的史蒂芬地铁站，附近有私宅、名校和私人俱乐部。虽然不算是美食聚集地，但不缺优质选择，例如老字号潮州发记餐馆、印度餐馆Mr Prata。

Al Borgo意大利餐馆主打自制比萨和意大利面。（档案照）

还有饕客喜爱的Al Borgo－Little Napoli意大利餐馆（383 Bt Timah Rd #01-02 S259727），菜色充满家乡风味。意粉有天使面条配鲜虾和牛肉香菇宽面，比萨则有帕马火腿配帕马森乳酪，或自家招牌番茄乳酪虾仁口味。

日式砂锅饭是Omakase@Stevens招牌菜之一。（档案照）

史蒂芬路的两家酒店Novotel Singapore和The Mercure Singapore之间有个餐饮区，选择包括原本在碧山－宏茂桥公园打响名气的休闲餐馆Grub（30 Stevens Rd #01-06 S257840）和厨师做主的日本餐馆Omakase@Stevens（#01-03）。后者走新派日式料理路线，年轻主厨窪田修辅对咸食甜点游刃有余，日式砂锅饭是拿手菜之一。

乌节林荫道 Orchard Blvd（TE13）

刚翻新不久的东陵坊（Tanglin Mall）有不少餐饮选择，包括同样装修翻新的知名印度餐馆Yantra、贝果面包店B for Bagel和泰国餐馆Sarai。

精品食材店Little Farms在此设旗舰店，店面大选择多，零售超市设有肉品区和乳酪区，入口处有新合作伙伴Starter Lab的烘焙品，如招牌手作酸种面包。食客可于店内咖啡座餐饮区Little Farms Table享用各类以面包为主的菜肴如俄罗斯煎饼（blini）、蜂蜜水果吐司或主食烤鸡、焖牛肉意式宽面等。

Little Farms结合零售超市及餐饮，图为俄罗斯煎饼。（档案照）

几步之遥的Camden Medical Centre则有日本餐馆Fat Cow（1 Orchard Blvd #01-01/02）主打各类和牛佳肴，以不同烹制法如日式涮锅（shabu-shabu）、寿喜烧（sukiyaki）或炭烤，带出不同风味。

Fat Cow主打各类牛肉菜肴。（档案照）

大世界 Great World（TE15）

世界城三楼食阁Food Junction的Der Biergarten售卖德国美食。（档案照）

世界城（Great World City）商场三楼的食阁，设计以火车为主题，加上LED屏幕呈现各类图像，整体明亮前卫。此外还设户外露天餐区，可欣赏里峇峇利（River Valley）街景，傍晚时分蛮有情调。食物选择有本地人喜爱的Queen of Wok鱼头炉，Hungry Korean的韩式料理，以及Der Biergarten的德国猪脚及啤酒。

附近的锡安路河畔熟食中心（Zion Riverside Food Centre）提供更多小贩美食选择，包括镬气十足的No. 18 Zion Road Fried Kway Teow（#01-17）炒粿条和汤底香浓的Zion Road Big Prawn Noodle（#01-04）大虾面。

合乐 Havelock（TE16）

这一区有不少酒店如新加坡雅庭假日酒店（Holiday Inn Atrium Singapore）、富丽华河畔大酒店（Furama RiverFront Singapore）、新加坡国敦河畔大酒店（Grand Copthorne Waterfront），地铁通车后相信能进一步带动人潮。

The Butcher's Dining所售的餐食组合。（档案照）

往庙弯（Beo Crescent）巴刹与熟食中心走去，沿途可发现美食惊喜。例如集合零售和餐饮的The Butcher's Dining（593 Havelock Rd #01-03 S169641），主打韩式食材和菜肴。可以买到韩国人爱吃的肉类，有澳大利亚、新西兰、美国的牛肉猪肉；还有各种腌制配好的“食材包”及餐食组合，如韩式炖牛骨和泡菜炖猪肉，只须依照说明上的简单步骤，便可在家享用韩式料理。店内餐区售韩式料理如辣味猪肉汉堡、猪肉紫菜饭卷、韩式猪排、柚子薄荷茶等。

另外，组屋区店屋还有日式面包店Pullman Bakery（741 Havelock Rd S169655），推荐吞拿鱼面包和日式咖喱面包。

合乐路的日式面包店Pullman Bakery。（黄亿敏摄）

麦士威 Maxwell（TE18）

麦士威小贩中心名气大，美食如天天海南鸡饭（#01-10/11）、中国街五香贯肠（#01-64）、欧亚美食Popo And Nana's Delights（#01-70），应有尽有。

Lolla餐馆的大红虾。（黄亿敏摄）

周围也不乏名厨餐馆。位于尼路和丹戎巴葛路交界处的金吉力沙（Jinrikisha）人力车站建筑里，是陈茳誔主理的法中菜精致餐馆Born。往安祥路走去，有表现亮眼的菲律宾籍女主厨施玉安挂帅的Lolla餐馆（22 Ann Siang Rd），推荐创意地中海菜肴，或到星级餐馆Whitegrass与茶坊Hvala携手合作的日式咖啡座Boyutei，吃个鳗鱼荞麦面，海鲜可丽饼，喝杯抹茶拿铁或烟熏樱花红茶。