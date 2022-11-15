公开海底捞厨房的秘密! 十周年特价有什么？

相信大家都对海底捞火锅不陌生，但你可知道它的厨房可是藏有许多高科技“秘密”？从入门口的台阶到帮你配置汤底的机器系统都处处暗藏玄机！

海底捞10年来首次开放厨房供媒体参观，随zaobao.sg一同去探索。点击视频观看！

文末也附有10周年庆祝优惠详情。

新增智慧餐厅

海底捞火锅于榜鹅北岸广场（Northshore Plaza）推出新加坡首家海底捞智慧餐馆。该分店也引进许多高科技系统，是其他分店还未配备的。

1. 智能菜品库 + 机器臂

下单后，机器臂会按照订单在无人冷藏室内挑选菜品。

顾客通过平板电脑完成点餐后，订单将自动触达智能菜品库，由机械手臂自动进行备菜并把菜品传送到出菜口。

食客可以通过玻璃屏幕墙看到机械臂，在保持摄氏0-4度低温的菜品库内进行操作，挑选菜品放上餐盘，通过自动传送带送出冷藏室。

整个过程无人操作，能够减少人为食物，低温也能最大程度保持菜品新鲜，并把处理食物时潜在的异物侵入风险降至最低。

智能库也能追踪架上所有菜品的剩余库存，并在低库存时发出补货通知。

2. RFID“身份证” + 送餐机器人

左：智能菜品库低库存时会发出补货通知；右：拥有可爱表情的送餐机器人。

自动出菜机出来的每一盘菜，都有一个类似“身份证”的RFID标签，这让每一盘菜都能被追踪，从人员、环境两方面实现菜品安全的全流程管理，少人为工作带来的随机性失误引起的食品安全风险。

最后，菜品将被送到一个“配菜空间”让内部员工装饰摆盘，才将菜品放上送餐机器人。

3. 自动配锅系统

相信有到海底捞用餐的食客都知道可以按自己的喜好调整的浓度及配料的分量。

但你知道原来在后厨帮你准备汤底的其实是个智能系统吗？

待系统自动分配好汤底后，才会有工作人员按照单子添加配料并将汤锅呈上桌子。

4. 餐馆台阶下暗藏玄机

你知道为什么每次到海底捞用餐，服务员总会提醒你“小心台阶”吗？原来全岛的海底捞餐馆内部的地板都是经过特殊垫高设计，在下面融入餐馆专利的海排风系统。

这项技术会将煮火锅时产生的烟气和味道，通过锅边一圈的抽风口抽走，让烟气顺着连在桌子下面遍布整块地板的烟道把烟排出，打造“无烟”体验。

特价菜欢庆进驻本地10周年

十周年$10特价菜（图/新加坡海底捞面簿）。

为欢庆品牌在新加坡新加坡全岛门店将于即日起，每周推出两款限量款$10新元（U.P~$28元）专享菜。

11月14日至20日：墨汁墨鱼丸、美国肥牛

11月21日至27日：猪颈肉、嫩鱼片

11月28日至12月4日：层层雪浪猪五花、牛肋腹肉。

特价菜均只限堂食，数量有限、售完即止。