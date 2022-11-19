日韩烧烤肉品与海产烤出好风味。韩式餐馆由服务生为食客掌火，味道与口感有保证。日式餐馆推季节清酒配餐，小菜有惊喜。

烧烤讲究食材鲜美，无论是韩国餐馆Daejim的韩式烧烤，或是日本餐馆Ka-EN Grill & Sushi Bar的日式烧烤，两者以各自的风格呈现食材的精彩。

韩式：由服务生负责烧烤

有别于一般韩国烤肉店以猪肉和牛肉为主，Daejim除了各种优质猪肉和牛肉，也特地从韩国进口多样化海鲜，包括鲍鱼、乌贼、带子和生蚝。必点的是烤乌贼（$28），一整只乌贼豪迈上桌，服务生现场涂上自制韩式秘酱为食客烧烤，熟度拿捏得恰好，可以尝到乌贼的鲜嫩度，越嚼越香。烤带子和烤生蚝可选择原味或芝士口味，建议搭配两种截然不同的口味一起吃。爱吃鱼的话，可点烤鲭鱼（$22），外层香脆，鱼肉仍保持鲜嫩多汁的口感。有时到烧烤店用餐，就怕自己烤食物的时间掌握不好，影响味道与口感，这里的优点是食客完全不用自己动手，全部由服务生代劳。值得一提的是，餐馆用的是炭烤炉，食材的香气更为突出。

韩国餐馆Daejim的韩式烧烤食材选择丰富。（餐馆提供照片）

一般韩国餐馆吃得到泡菜和海鲜煎饼，这里则有生蚝煎饼（$28），将生蚝的海洋滋味都锁在香脆的面糊里。可以搭配一碗冰凉的韩式冷面，在炎热的午后特别提神。

Daejim的烤带子和生蚝可选原味或芝士口味。（餐馆提供照片）

此外，餐馆还供应少见的“酱油生螃蟹”（Ganjang Gejang，$40），挑战勇于尝新好鲜的食客。

菜单上有不少猪肉选项，包括烤排骨、五花肉、猪颈肉，肉品是来自济州岛著名的黑猪肉。

如果跟朋友结伴用餐，可点二至四人共享的烤肉与海鲜套餐，吃得尽兴。

地址：4 Craig Rd S089664

电话：97969593

日式：清酒烤鱼各三味

Ka-EN Grill & Sushi Bar主打日式烧烤、刺身、寿司和清酒。

晚餐的日式小菜很独特，其中“Ka-EN Otsumami Trio with Sake Flight”（$39）是枪乌贼、海蜇、鲱魚卵配昆布，搭三款季节限定清酒，三种截然不同的风味有惊喜。另一道小菜是三种烤鱼（$26）：魔鬼鱼、河豚和剥皮鱼，三种嚼劲，三种鲜美。亮点之一是整只炭烤乌贼（$19），仅用日式照烧酱调味，足以带出海鲜的鲜甜好味。

日本餐馆Ka-EN Grill & Sushi Bar的香嫩炭烤乌贼。（餐馆提供照片）

Ka-EN Grill & Sushi Bar的日式小菜，有枪乌贼、海蜇、鲱魚卵配昆布，搭三款季节限定清酒。（餐馆提供照片）

如果想搭配面食，较特别的是凉拌稻庭乌冬面（$22）配炸白虾。源自日本秋田县稻川町稻庭地区的稻庭乌冬面，比一般乌冬面细一些，是日本三大乌冬面之一，口感顺滑有韧性。面条用日式高汤烹煮，加上冲绳岛的生蛋黄，还有酥脆爽口的白虾与三文鱼卵，可尝到不同层次的鲜味。

丼饭套餐的选择多，推荐伊比利亚猪颊肉丼饭，配有温泉蛋、白玉菇和西兰花，猪肉烤得香嫩多汁。

地址：15 Stamford Rd

Arcade@The Capitol

Kempinski Singapore #01-82

S178906

电话：62843788