乡味相投办福建菜晚宴

两位不同背景的福建厨师，对自己的籍贯菜肴有着不同的怀念与理解。他们以最擅长的烹饪手法，为精致料理注入福建菜元素，擦出意想不到的火花。

新马福建人很多，主打福建菜的食肆却是屈指可数。卢嬿而（Petrina Loh，40岁）曾是一名银行家，后来到旧金山学艺，2013年回到新加坡开设了精致混搭料理餐馆Morsels。餐馆匿藏在登布西山一角，卢嬿而正准备和另一名厨师李文胜联手呈献一场福建菜晚宴。

卢嬿而的父亲是莆田人，母亲是福建同安人，父亲是一家之“煮”，但在卢嬿而15岁时就过世了。她在接受《联合早报》访问时说：“我五岁就跟着父亲去巴刹买菜，很想念他的豆油肉（卤肉）和咸菜鸭。本地福建餐馆本来就不多，好吃的更少，以前我们常到茗珍奋记。可能是福建菜比较油腻，所以现代人不太喜欢吃。”

Morsels餐馆老板卢嬿而（左）和The Spot餐馆行政总厨李文胜，将联手呈献一场别开生面的福建菜晚宴。（李冠卫摄）

有了自己的餐馆后，卢嬿而将记忆里的调味料、酱料和味道，用自己的方式糅合在菜肴里。所以，菜单上会出现一两道福建风味料理，如咸菜鸭汤面线。小吃卤猪脚很精致，完全不见黑碌碌的卤猪脚，原来是拆骨取肉后放在小金杯内，然后摆上茶叶鹌鹑蛋，以及荔枝粒（灵感来自莆田名菜荔枝肉）。

卢嬿而版本的卤猪脚是拆骨取肉后放在小金杯内，然后摆上茶叶鹌鹑蛋及荔枝粒。（李冠卫摄）

李文胜（37岁）是The Spot餐馆的行政总厨，餐馆以亚细安食材烹调当代欧洲料理。他来自马来西亚部的亚罗士打，祖籍福建同安。北马料理受泰国和马来菜肴影响，较少突出籍贯，他对福建菜的形容很有趣：“就是比较黑，越黑越好吃，如果不够味就加黑酱油。”后来当上厨师，李文胜以西式料理为主，没有特别学习家传菜，但在餐馆会使用豆豉和腐乳等传统食材。

The Spot的一道扣肉包体现了李文胜“贪玩”的一面，主角从卤三层肉换成牛肉。他说：“我自己喜欢吃什么，就放到包里头。”这款扣肉包一点也不简单，牛肉腌制后再烟熏，接着以豆豉搓揉，再用小火煮48小时，然后配搭松露美奶滋和葱蒜青酱。

李文胜版本的扣肉包用了经过烟熏和焖煮等多道程序的牛肉。（李冠卫摄）

杂菜饭有新意

两人10年前在丹麦哥本哈根的一场比赛相识，卢嬿而当时听到李文胜说福建话，觉得非常亲切。回到新加坡后他们一直都有砌磋交流，前阵子聊天时说着说着，决定办一场福建菜晚宴。

重头戏“杂菜饭”的概念接地气。卢嬿而说，新加坡杂菜饭摊的许多菜肴其实是福建家庭常吃的，所以她和李文胜各出两道，让食客配米饭一起吃。卢嬿而的是卤三层肉和梅菜鸡腿，李文胜则做薄饼和蟹肉丸。烟熏樱花鸡腿搭自制梅菜和小番茄，造型精致。薄饼馅料有白菜和白萝卜等，配搭银鱼和黑蒜，口味淡雅。

小点芋头糕加了樱花虾，麻糍有龙虾和芒果美奶滋。小吃墨鱼福建面是将墨鱼切成条当成面，再混合墨鱼汁。

从他们所设计的菜单，可以看出受西方厨艺熏陶的新一代厨师，如何诠释自己对家传菜的情感。这或许也可提供中厨一些灵感和方向，如何让各籍贯的传统菜肴吃出新意。

这一场别开生面的福建菜晚宴，将在星期三（12月8日）傍晚6时及晚上8时半（两轮）于Morsels举行，每人$198++，地址是25 Dempsey Rd #01-04 S249670。

福建美食与特产

新加坡福建文化节“闽风·闽艺·闽味”本周末（12月2日至4日）在直落亚逸街137号（天福宫对面）举行。“闽味飘香”美食街有14家闽属会馆呈献各自的特色佳肴。

除了大家熟悉的蚝仔面线、扣肉包及五香，还有莆田擦粉、南安炒薯粉和福州年糕等。现场也可购买福建特产如兴化米粉、安溪茶叶和金门贡糖。美食售卖时间是上午11时至下午2时，以及傍晚5时至晚上7时（星期日只有午餐时段），售完为止。