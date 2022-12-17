新餐饮品牌Henry's Lobster主打龙虾，赋予两道南洋特色美食叻沙与米暹新口味；加上两道西式经典代表汉堡，让食客尝尽龙虾的鲜香，把奢华挂在舌尖。

喜来登酒店（Sheraton Towers Singapore）新登场的餐饮品牌“Henry's Lobster”主打澎湃的龙虾佳肴，背后有个温馨小故事。其业主在一次的旅行，孩子带他一尝波士顿的龙虾堡，他从此爱上这海鲜的美味，启发他打造自家的龙虾主题料理品牌，重现他对龙虾的美好回忆。

目前，“Henry's Lobster”有四大龙虾佳肴：龙虾叻沙、龙虾米暹、龙虾堡和龙虾汉堡。

选用整只活龙虾烹煮的龙虾叻沙和龙虾米暹，将这两道国民美食豪华升级，独特又熟悉的新滋味令人回味无穷。

龙虾米暹开胃爽口。（餐馆提供照片）

龙虾叻沙吃法有汤有干，首推干叻沙。顺滑的粗米粉裹上香浓的叻沙酱，单吃已够劲，若搭配随餐附上的叻沙汤汁一起吃，又有另一番香辣滋味，加上肉质纤维幼细的鲜甜龙虾，多了一份奢华感。其他配料有鹌鹑蛋、鱼饼、豆卜和豆芽。

喜来登酒店行政总厨詹资才谈到干龙虾叻沙时说，有一天他正准备炒福建虾面，突然想到可做干的叻沙，“当你想吃一些暖心和熟悉的食物时，可以选择汤叻沙，如果是希望尝到更浓郁的叻沙味，就选择干叻沙。”

Henry's Lobster的干龙虾叻沙选用整只活龙虾烹煮。（餐馆提供照片）

干龙虾米暹跟干龙虾叻沙有异曲同工之妙，从大家熟悉的汤版变化出新的惊喜。有别于一般米暹的米粉与配料口感较为软烂，干米暹胜在米粉条条分明具嚼劲，配料也保持原有的鲜明口味，尤其是有脆度的豆卜和豆芽，带出米暹的层次。

四道龙虾料理中，烹煮龙虾米暹的挑战最大。詹资才说：“关键是要把握火候，先要将米粉炒出镬气，再加入酱料，温度太高的话会烧焦，必须在镬气和香气之间，取得理想的平衡。”

西式的龙虾堡和龙虾汉堡是经典暖心食物的代表。松软的面包夹满肥嫩的龙虾肉块，龙虾汉堡还配有湿润的炒嫩蛋、焦糖洋葱和切达芝士，咸香中透着微甜，多汁爽口。

龙虾堡的龙虾肉是用Martell XO腌制。（餐馆提供照片）

龙虾汉堡夹有炒嫩蛋、焦糖洋葱和切达芝士。（餐馆提供照片）

餐馆采用优质食材，如用法国经典手工牛油Le Beurre Bordier烹煮龙虾肉，并以Martell XO腌制龙虾肉。这两款龙虾料理配有自制龙虾酱，酱汁类似龙虾浓汤，有助提升龙虾的鲜味。食客可随意淋上酱汁，或是将龙虾肉和薯条蘸酱汁享用。

餐馆使用美国活龙虾和波士顿龙虾肉，波士顿龙虾的肉质较扎实，获海洋管理委员会（Marine Stewardship Council）认证，符合酒店支持可持续海鲜的理念。

地址：39 Scotts Rd The Dining Room Sheraton Towers Singapore S228230

电话：68395621