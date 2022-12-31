圣景湾的Greenwood Fish Market集合各式餐饮和市集，食客可吹海风，品尝生鲜海产与美酒，以及中西与日式美食，还可采购进口食品，为岁末划上完美句点。

岁末在新加坡想体验世外桃源，圣淘沙岛有蓝天碧水，过去一年大小食肆也带来不少惊喜。圣景湾（Quayside Isle@Sentosa Cove）的Greenwood Fish Market前阵子翻新，面积扩大至7000平方英尺，可容纳260人。新增设海景10人包厢，供私人或公司聚会。

五个概念各自精彩。Clipper Bar有18个海景吧台座位，可在餐前来杯小酒站着聊天。酒类达150种，还有20款优质清酒和10款精酿琴酒（craft gins）。招牌酒（house shots）从一杯$10起，鸡尾酒从$18.95起。

日式厨师做主柜台充分利用餐馆可取得新鲜食材的优势。只有12个座位，师傅可为顾客提个人化服务。午餐有八道式$98和10道式$138，晚餐则有10道式$188和12道式$238。

Greenwood Fish Market中式风味辣椒软壳蟹。（陈爱薇摄）

亚洲厨房是西式和日式料理之外的另一个开放式厨房。三个厨房由个别团队经营，提供不一样的海鲜料理。同一种鱼，可选西式烧烤，中式潮州蒸、港蒸、香煎酱汁和泰式酥炸，或是日式蒲烧。还有两款海鲜拼盘。

生蚝吧台仅8个座位让食客可以近距离观赏开生蚝过程，然后直接享用新鲜多汁的生蚝。餐馆精选来自世界各地的生蚝，从一只$4.95起。

这里除了是餐馆，也是个批发市集。用餐后可到市集选购一些较少见的空运外国食材，如熟成鱼（熟成时长5至7天）和熟成肉（30至45天），还有独家进口的酒类。另外，还有烘焙角落售卖自家制作的三文治。

尝过不同风味料理与逛过市集后，可沿着甲板散步，欣赏停泊船只构成的海天一色美景，轻松惬意。餐馆正在策划小团“导览”节目，在指定时间内让食客品尝美酒、日式和中式料理，再到批发市集和烘焙角落购物。

地址：31 Ocean Way#01-04/05 S098375

电话：62620450

其他餐饮与零售

圣景湾除了Greenwood Fish Market，附近还有超过20家食肆和零售店，如精选上好可可新鲜制作的Singapore Chocolate。想体验异国风情，主打正宗希腊料理的Mykonos，采用从希腊进口的蓝白家具和装修，和这里的氛围非常契合。

Common Man Coffee Roaster在这里开了第四家门店，以烘焙特定阿拉比卡咖啡豆和咖啡品质赢得好口碑，全天候早午餐也深得顾客喜爱。

咖啡馆营业至傍晚5时30分，每逢星期二至日晚上6时至10时，这个共享空间会转换成Drunken Farmer，售卖芝士、酸种面团比萨，以及用无化学成分葡萄和谷类酿制的天然酒品。