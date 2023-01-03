一起学年菜之“山珍海味”（上）

每逢佳节，跟家人来个团年饭必不可少。海鲜是不少家庭必备的一种菜式，各种海鲜拼凑在一起，除了为一桌的年菜增添色彩之外，更是象征着新的一年，财富满满、祥和的好兆头。

尤其是鲍鱼，“鲍”与“饱”谐音，“鱼”与“余”、和粤语的“如”谐音，所以过年吃鲍鱼有“富贵如意”、“乾隆盛世”之寓意。它的口感紧致，柔软而又Q弹，爽滑可口。加之一些其他海鲜类的配菜，真是丰富又满足，新的一年不赚个“盆满钵满”都难。

虾的味道鲜美，回味万千，喜气洋洋的红色，年菜怎么能少的了它！在中国南方，寓意着过年一道虾，每年笑哈哈；在中国北方，则意味着红红火火、喜庆团圆、花开富贵。

有什么样的海鲜菜式是最佳年菜之选呢？早报为你推荐五道海鲜菜谱，其中就分别包含了鲍鱼和虾的做法，赶快为今年的年菜准备起来吧！

食谱一：财气逼人金钱一品锅

财气逼人金钱一品锅。（视频截图）

材料：

• 蛋豆腐（2份）

• 石斑鱼肉（150克。切厚片备用。）

• 中虾（5只。从虾背开一刀备用。）

• 鲍鱼（8只）

• 烧肉（100克。切厚片备用）

• 干贝（20克。泡水10分钟备用。）

• 鱼鳔（30克。处理干净后切块备用。）

• 金华火腿（30克。切片后过热水备用。）

• 咸蛋黄（3粒。咸蛋蒸12分钟后取出蛋黄，将咸蛋黄压碎备用。）

• 枸杞子（5克）

• 蒜瓣（5瓣）

• 老姜（15克）

• 地鱼干（20克）

• 高汤（1000克）

高汤材料：

• 鸡骨（800克）

• 猪大骨（2块）

• 老姜（20克）

• 虾头（50克）

• 清水（4000克）

调味料：

• 盐（2克）

• 味精（3克）

• 芝麻油（6克）

• 胡椒粉（2克）

金钱一品锅烹调步骤。（视频截图）

做法：

1. 蛋豆腐高温炸至金黄色备用。

2. 砂锅中加入适量油，先后分别放入火腿、地鱼干、蒜瓣与姜片翻炒爆香后取出。

3. 把高汤倒入砂锅里。

4. 放入咸蛋黄煮10分钟，捞掉蛋黄渣。

5. 放入干贝、炸过的蒜瓣、姜片、金华火腿和地鱼干。

6. 放入大白菜和鱼鳔铺底，大火煮滚，之后转小火，放入鱼片、虾、红烧肉、鲍鱼。加入胡椒粉、味精、盐、麻油拌匀。

7. 放入蛋豆腐，盖上砂锅，煮约8分钟。

8. 最后加入枸杞点缀即可享用。

食谱视频版请看这里。

食谱二：富贵吉祥蚝干焖鲍鱼

象征富贵吉祥的蚝干焖鲍鱼。（视频截图）

材料：

• 鲍鱼罐头

• 香菇（80克，泡软）

• 蚝干（80克，泡软）

• 发菜（10克，泡软）

• 老姜（10克，切片）

• 青葱2棵（切段）

• 油（2勺）

调味料：

• 花雕酒（1勺）

• 黑酱油（1勺）

• 香麻油（1勺）

• 鸡精粉（1勺）

• 白糖（1勺）

• 上汤（500毫升）

富贵吉祥蚝干焖鲍鱼烹饪步骤。（视频截图）

做法：

1. 蚝干浸泡在水中20分钟左右。

2. 将锅烧热，热油炒香姜片，加入香菇和蚝干拌炒。

3. 将鲍鱼倒入炒匀。

4. 加花雕酒、高汤，再加入鸡精粉、少许白糖、少许黑酱油。

5. 上盖，中火焖煮40分钟。

6. 加入青葱段。

7. 最后铺上泡软的发菜做点缀即可享用。

食谱视频版请看这里。

食谱三： 花开富贵砂锅鲜虾花椰菜

花开富贵鲜虾花椰菜。（视频截图）

材料：

• 白色花椰菜（800克）

• 大虾（8只。去壳后取出虾肠，用少许盐，鱼露，胡椒粉和麻油腌渍。）

• 虾米（16克。浸泡10分钟滤干备用。）

• 地鱼干（20克。切块。）

• 烟熏肉（40克。切片。）

• 蒜瓣（5瓣）

• 番茄（200克）

• 红辣椒片（30克）

• 高汤（800毫升）

• 香菜末（少许）

调味料：

• 鱼露 （1汤匙）

• 盐 （半茶匙）

• 芝麻油 （半汤匙）

• 胡椒粉 （半茶匙）

• 花生油（1汤匙）

花开富贵鲜虾花椰菜烹饪步骤。（视频截图）

步骤：

1. 取砂锅加入油，加入地鱼干翻炒片刻，再放入虾米和蒜瓣小火爆香。

2. 放入腌肉片翻炒。

3. 加入高汤，加入盐、胡椒粉、鱼露、麻油搅匀并煮开。

4. 先放入花椰菜烹煮片刻，再放入番茄继续烹煮，等开锅后转小火煮7分钟。

5. 加入虾和辣椒片继续煮2分钟。

6. 最后加入香菜末点缀即可享用。

食谱视频版请看这里。

年菜不知煮什么？接下来早报数码将为你介绍更多丰富的年菜食谱，敬请期待！