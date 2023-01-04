记忆中的年菜：一碗鸡汤汤圆 领略出妈妈的辛苦

农历新年快来到，zaobao.sg推出特备单元“记忆中的年菜”，邀请大厨和艺人回味他们记忆中，庆祝农历新年时家里必吃的年菜。第一篇，新加坡丽思卡尔顿美年酒店中餐馆夏苑执行总厨张肇刚分享妈妈煮的一道鸡汤汤圆。（往下滑，看鸡汤汤圆食谱。）

大年初二谓开年。一年的开始，广东人这天中午吃开年饭，菜式丰富。来自香港的张师傅小时候最向往初二开年饭餐桌上的大鱼大肉，对桌上另一碗显得淡无味的鸡汤汤圆兴趣缺缺。

张师傅1987年在香港利苑酒家“磨刀”，辗转来到新加坡，2003年加入夏苑、2013年升任执行主厨并领餐馆从2016年起连续六年“摘得”米其林一星。如今已是新加坡公民的张师傅离乡多年，加上厨师的工作每天接触山珍海味，他现在反而想念起妈妈那一碗鸡汤汤圆。除了更懂得欣赏其简单朴实的美味，张师傅还领略出了妈妈的辛劳。他说：“现在最想念在香港的母亲！” （看视频，听听张师傅细述儿时过年情景！）

原来时间是最佳调味剂。张师傅离乡别井多年，没法在妈妈身边侍奉她，佳节倍思亲，因此以前不对口味的鸡汤汤圆，现在对他而言充满家味，暖心暖肚。

张肇刚说这碗鸡汤汤圆也让他想起在香港的母亲。（林国明）

张师傅回忆小时候在香港庆祝农历新年，一家人总一起投入充满好彩头的习俗。“我们家在年三十晚除夕夜吃完团年饭后，会开油镬炸一点油角仔。油角仔寓意出人头地，崭露头角！之后会去逛花市，买一点贺年花、四季桔等等。初二开年，拜神祈求合家平安。”

家里年初二一定有一碗鸡汤汤圆。张师傅说，妈妈准备好面团后，一家人一边搓汤圆一边聊天。他说：“当时我是小孩子，妈妈都会说希望我学业进步、快高长大。”

张师傅记忆中的这道年味，烹调时有什么小贴士让汤圆更美味？点击视频看他说明。

张肇刚说，鸡汤汤圆有象征一家团圆的好意头。（林国明）

鸡汤汤圆食谱（4至6人份量）

汤圆皮：所有材料混合揉成面团

糯米粉 300克

盐 5克

清水 250克

鸡汤：煲2小时30分钟

老鸡 500克

鸡脚 8只

清水. 2.5公升

配料

娃娃菜 150克切片水煮

京葱 50克切丝

芹菜 30克切丁