能吃的咖啡杯？本地近期3家特色咖啡厅

咖啡是许多新加坡人生活中必不可少的饮品，本地因此陆陆续续有许多特色咖啡馆。

zaobao.sg今天整理了三家，其中有全球最大的分店、可以吃的环保咖啡杯，以及组屋内的高级咖啡，往下看吧！

1. 可食用的咖啡杯 Puzzle Coffee

来自墨尔本的Puzzle Coffee近日进驻本地，开设售家海外分店。店里主打“可食用咖啡杯”（$3)，喝完杯子里的咖啡后，就能够把酥脆的饼干谷物杯吃下，虽然杯子本身没有什么特别的味道，但食客能因此为环保尽一份力。

饮品有不少选择，如浓郁的Magic - Melbourne’s Secret咖啡（售价：$6），以及不喝咖啡的朋友也可以选择Puzzle Coffee新加坡分店独家售卖的紫薯拿铁（售价：$6.50起）。

咖啡馆除了常见的糕点之外，主打咖椰（Kaya）可颂（售价：$5）！香甜顺滑的咖椰酱被层次分明的可颂酥皮所包裹着，一刀切下去，满满都是馅！

地址：2 Orchard Turn, B1-38/39 ION Orchard, Singapore 238801

营业时间：周一至周，10am-7pm

2. 组屋内售卖匠人咖啡 Ground Floor Coffee

如果有到西式匠人咖啡，大家应该都会联想到带有冷气的咖啡馆或是商场内的大型咖啡连锁店。

谁能猜到巴西立组屋区底层竟开着一家创意咖啡厅，老板通过组屋的窗户口给你递咖啡。现磨现泡的高品质咖啡往往都只能在高级装潢的咖啡厅找到，没想到一个组屋窗口后竟藏着如此美味。

不过由于店长并不是全职经营“咖啡馆”，该店一般只在周末营业，而且最好事前通过IG预定，避免扑空。老板会在前一天开放预订信息，下单了之后就可以准备明天去拿你的咖啡了。

菜单上的薰衣草拿铁（售价：$6）是该店的招牌，新鲜研磨的浓咖啡配上冰牛奶，再加上店内自制的薰衣草精华，花香馥郁。

地址：Blk 214 Pasir Ris Street 21 Singapore

营业时间：请参阅 IG @ground_floor_coffee

3. 全球最大分店 Bacha Coffee

极具中东异域色彩的Bacha Coffee大家可能并不会感到陌生，该品牌目前在樟宜机场第3航厦开设了全球最大的分店！该分店占地两层楼，装潢极具奢华，但由于处在离境大厅内，唯有出国游玩时才能打卡。

Bacha Coffee来自于摩洛哥，如今已经有100多年的历史，店内的咖啡原材料采用了百分百阿拉比卡（Arabica）咖啡豆，有超过200多种咖啡豆和咖啡粉可供你选择。

该分店售卖独家的Expedition礼盒，可选择2至6种口味（价格从60元起），可以根据你喜欢的口感让店员为你推荐。

地址：65 Airport Blvd., #02-52, Singapore 819663

营业时间：周一至周日，6am-12am