【大厨上菜】年菜“饭”不着烦恼

你是不是一日无米，就会食不知味，两日无米，便会牵肠挂肚？纵然吃遍满汉全席，不及一碗香喷喷的米饭来得有滋味。《大厨上菜》邀请厨师张克明分享两道以米饭为主角的家常年菜：“金芋满堂香菇焖饭” 以及 “百合银鱼黄金蛋炒饭”，去繁从简的烹饪方式，味道不输山珍海味，赶紧学起来！

（1）金芋满堂香菇焖饭

金芋满堂香菇焖饭（陈来福摄）

材料：

美国珍珠米（350克）、芋头（300克，切丁）、虾米（30克）、三层肉（100克，切条状）、冬菇（30克，切丁）、腊肠（60克，切丁）、蒜蓉（10克）、清水（490克）、红葱头（20克，切碎）

调味料：

老抽（半汤匙）、生抽（1汤匙）、鸡精粉（1茶匙）、五香粉（1/4茶匙）、胡椒粉（半茶匙）、白糖（1茶匙）

做法：

1. 芋头去皮切丁，用油小炸后捞起备用。

2. 三层肉洗净切条，炒香捞起备用。

3. 冬菇泡软切丁，炒香捞起备用。

4. 腊肠切丁，炒香捞起备用。

5. 虾米泡水15分钟后滤干水分，炒香捞起备用。

6. 倒入切碎的红葱头和蒜蓉爆香，倒入生米翻炒。

7. 加入调味料，将炒好的食材全部倒入炒匀。

8. 将米饭盛入电饭锅中，加入清水，煮熟即可。

小贴士：

1. 每样食材必须各别翻炒一遍，将油的精华汇聚一处

2. 加入清水后，只需轻轻压平米饭，大力搅动会使食材和米饭分离

（2）百合银鱼黄金蛋炒饭

百合银鱼黄金蛋炒饭。（陈来福摄）

材料：

美国珍珠米（800克）、鲜玉米粒（20克）、胡萝卜（20克，切丁）、长豆（20克，切丁）、鲜百合（40克）、鸡蛋2颗、炸银鱼（20克）、青葱花（6克）、蒜蓉（10克）

调味料：

盐（1克）

做法：

1. 美国珍珠米洗净，米水比例控制在1 ：1.4，煮熟备用。

2. 取锅烧热，倒入油和盐炒匀，蒜蓉炒香。

3. 倒入煮熟的美国珍珠米饭拌炒片刻。

4. 加入胡萝卜丁、玉米粒、长豆丁炒至八成熟。

5. 开大火，倒入鸡蛋液，快速炒匀。

6. 最后加入炸银鱼和百合炒匀即可。

7. 上桌时撒上葱花点缀，趁热享用。

小贴士：

1. 一开始将油和盐先炒匀，可让炒饭的咸香味道更均匀。

2. 高温时倒入鸡蛋液后，必须快速炒匀，鸡蛋液才能更好地锁住米饭香气。

左起：金芋满堂香菇焖饭、百合银鱼黄金蛋炒饭（陈来福摄）

松鹤SHOKAKU高级免洗珍珠米 （图/美国稻米协会提供）

松鹤SHOKAKU高级免洗珍珠米

采用特殊水抛光工艺免洗技术（Musenmai），烹煮前无需清洗。来自美国稻米种植的松鹤SHOKAKU高级免洗珍珠米，米粒如珠似玉，饱满润白，口感软糯弹香，经常用作寿司、日式料理、台湾便当等美食，无疑是老饕们心中所爱。

稻米王珍珠米PaddyKing。（图/美国稻米协会提供）

稻米王珍珠米PaddyKing

源自美国北部加利福尼亚高原的优质稻种，得天独厚的生长环境，经过先进的收割技术，让每一颗米粒最大程度保留了其优良品质，每一碗米饭都散发淡淡谷物醇香，口感松软爽滑、粘性高，适合用作烹制烩饭、煲仔饭等佳肴。

OKOME珍珠米。（图/美国稻米协会提供）

OKOME珍珠米

美国种植的珍珠米OKOME，珠圆玉润的米身，米型完整呈半透明状，煮出来的饭粒色泽油亮、香润粘滑，适合用来煲粥、蒸饭、饭团等各种煮法。对于无饭不欢的食客来说，一碗热气升腾的OKOME珍珠米饭足以打开食欲的大门。

【本文由美国稻米协会呈献】