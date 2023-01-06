一起学年菜之“山珍海味”（下）

上一期推荐的年菜食谱是否被大家列入“大展身手”的备选名单中了呢？

今天继续给大家推荐“山珍海味”系列的另外两道菜，不止养眼开胃，还会惊艳四座，何乐而不为呢？

尤其是这道“翡翠牛奶虾”，清新的绿色搭配上牛奶的白色，再加上口感鲜滑的虾，简直太诱人了！

食谱四：翡翠牛奶虾

翡翠牛奶虾。（视频截图）

材料：

• 牛奶（100毫升）

• 鲜虾（400克，将虾洗净，去头去壳，留尾开背备用。）

• 西兰花（300克。切成小块。）

• 蛋白（125克）

调味料：

鸡精粉、糖、盐、胡椒粉 （适量）

翡翠牛奶虾烹调步骤。（视频截图）

做法：

1. 热水煮滚后加入半汤匙油，放入西兰花烫熟后取出。

2. 西兰花放入搅拌机里，加入50毫升鲜奶，1/4茶匙盐，1/2茶匙鸡精粉。

3. 搅碎成西兰花泥，取出备用。

4. 取3颗鸡蛋，蛋黄与蛋白分开，只留蛋白。

5. 将蛋白、50毫升鲜奶、1/4茶匙鸡精粉、1/4茶匙盐和少许胡椒粉拌匀，再用滤网过滤。

6. 平底锅加热，倒入油，将蛋白小火炒熟，取出备用。

7. 煮一锅热水，加入1汤匙油，将虾烫熟后取出。

8. 开始摆盘，底部先铺一层西兰花泥，再铺一层炒蛋白。

9. 上层摆放虾，再用鱼籽点缀即可上桌。

食谱视频版请看这里。

食谱五：蒸蒸日上凤尾虾

年菜的桌上怎么能少得了一道蒸菜。蒸菜，不仅更健康，而且做法难度又不高，尤其是这道“蒸蒸日上”，更大程度上保留了食材的原汁原味、营养不流失。

蒸蒸日上凤尾虾。（视频截图）

材料：

• 鸡蛋（4粒，留一颗蛋黄备用）

• 鲜虾（8只，虾洗净，去壳留虾尾备用）

调味料：

• 油（1勺）

• 生抽（1勺）

• 香麻油（1勺）

• 胡椒粉（少许）

• 上汤（300毫升）

蒸蒸日上凤尾虾烹调步骤。（视频截图）

做法：

1. 将鸡蛋打散加入生抽、香麻油、胡椒粉拌匀，再加入上汤搅匀。

2. 将拌匀的蛋液过筛。

3. 把蛋液倒入容器（半碗份量），中火蒸6-8分钟。

4. 蛋液凝固后取出，把处理干净的虾摆放上去。

5. 将剩余蛋液倒满碗中，中火蒸3-4分钟后关火。

6. 打开蒸盖，将蛋黄放置在中间，再上盖焖2-3分钟后即可取出享用。

食谱视频版请看这里。

年菜不知煮什么？接下来早报数码将为你介绍更多丰富的年菜食谱，敬请期待！