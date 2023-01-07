年糕中西式做法与口味多姿多彩，从形状到味道皆有新意。

新春美食少不了年糕。相传吃年糕的习俗始于周朝，禾谷成熟一次称为一年，因此过年吃年糕有祝贺五谷丰登的含义。早期，年糕是用来供奉神明和祖先，过后渐渐成为新春食品之一。年糕随着人们饮食习惯而变化，做法与口味多姿多彩。

脆花浆陈皮年糕

炸得金黄的年糕呈现方式亮眼，有如一朵朵含苞待放的“金花”，小巧的球状造型吃起来颇方便。

翡翠皇宫酒家（Crystal Jade Palace）的脆花浆陈皮年糕，以自制年糕加入陈皮，增添淡淡陈皮香。年糕裹上有姜丝的面糊，然后炸至外层酥脆内里软糯，对比鲜明，平衡了年糕的甜度。网站：inline.app/booking/cj

翡翠皇宫酒家的脆花浆陈皮年糕有如一朵朵花。（餐馆提供）

格子松饼年糕

格子松饼（waffle）配雪糕是咖啡馆常见甜品，M Social酒店旗下的Beast & Butterflies餐馆新年期间推出格子松饼年糕，也配香草雪糕，冷热搭配，甜甜黏黏的年糕变化出层次丰富的创意口味。网站：millenniumhotels.com/en/singapore/m-social-singapore

Beast & Butterflies餐馆的格子松饼年糕配有香草雪糕。（互联网）

年糕夹心饼

甜点店Pulse Patisserie给予甜的年糕咸香口味。

Pulse Patisserie的年糕夹心饼“X.O. Nian Gao Sando”甜中带咸。（受访者提供）

年糕夹心饼“X.O. Nian Gao Sando”是将年糕刷上XO酱，然后夹在酥饼里，咸甜中带鲜味。创新年糕造型像西式千层酥饼，一般不会想到内馅是中式年糕。

甜点店创始人林孙人和高爱佳说，年糕的传统吃法是裹上蛋液，然后炸至酥脆，“我们想把它做成零食，因此用酥饼取得酥脆的口感，并用XO酱带出鲜味与辣味。”

年糕和XO酱都是两人亲手制作的，为确保年糕达到理想的口感和形状，XO酱里还加了一点熏培根，调出独特香味。网站：pulsepatisserie.com