创意新春糕点甜点 甜蜜迎新年

本地甜点厨师和烘焙高手新年期间发挥创意，推出各类新春特色糕点和盘式甜点，让人过个甜蜜蜜的佳节。

Rempapa x Sourbombe

Rempapa负责人迪希瓦（右）和Sourbombe Artisanal Bakery创办人李昕霓合作新年甜点。（照片由受访者提供）

Sourbombe Artisanal Bakery以酸面团制作意大利甜甜圈，虏获一众甜点控的芳心。配合农历新年，创办人之一李昕霓和Rempapa餐馆的厨师兼合伙人迪希瓦（Damian D' Silva）合作，即日至20日推出特制新年礼盒（$32+，须提前预订）。

李昕霓几年前参加新加坡MasterChef比赛时认识评审迪希瓦，两人近期在美食活动上再聚，促成合作。李昕霓的烘焙生意主打意大利爆浆甜甜圈，迪希瓦则精通各类新加坡传统菜肴，积极推广并栽培后辈。除了与李昕霓合作的新年礼盒，迪希瓦的Rempapa餐馆也于新年期间推出由厨房团队的不同年轻厨师的年菜。

结合自家强项，创作出新颖口味，是这次新年礼盒的特色。这回，意大利甜甜圈里的馅料以欧亚风味的猪肉馅料番薯包（Pang Susi）和青辣椒参峇虾（Prawn Bostador）为灵感，都是迪希瓦认为具有特色的风味，另还有李昕霓认为味道与甜甜圈契合的芒果柚子。礼盒里另有四款娘惹糕——小松糕（Puteri Ayu）、西米糕（Sago Bandung）、芋头椰汁糕（Talam Keladi）和班兰糯米糕（Kueh Salat）各两个。

Rempapa x Sourbombe的新年礼盒，有意大利爆浆甜甜圈和娘惹糕。（照片由受访者提供）

新年期间与亲友边吃边聊，美食是共同话题，年轻人也能从中了解传统佳肴风味。李昕霓说：“我也是和迪希瓦聊天后才更加认识这些欧亚风味和传统吃法，相信这些甜点能拉近亲友的距离。”

食客可于Sourbombe Artisanal Bakery店面单买意大利甜甜圈，售价从$5.60起，数量有限，售完为止。或可到Rempapa餐馆购买香辣虾米曲奇饼（$22+，250克）。

地址:

·Sourbombe Artisanal Bakery

9 Penang Rd #02-03

S238459

·Rempapa，Paya Lebar Rd

#01-01/02/03 Park Place

Residences at PLQ S409053

电话：98470203／94591603

网址：www.sourbombebakery.com/shop

Ree.Connect by Ree and Mummy

Ree and Mummy Ree独创以“捞鱼生”方式呈现的太妃糖饼。（照片由受访者提供）

两年多前，居家烘焙生意大热，黄雪平和当时10岁的女儿一起在家烘焙，虽无师自通但焦香凤梨乳酪蛋糕和太妃糖饼受到欢迎。前者咸甜适宜，后者的呈现方式特别，吃前用小锤子敲碎，象征突破自我，在当时疫情笼罩之下，有特殊意义。

从居家烘焙生意到开设实体店，Ree and Mummy创办人黄雪平积极创制新甜点。（黄亿敏摄）

来临农历新年，黄雪平也有所突破，她去年底于Katong V商场开店Ree.Connect by Ree and Mummy，并增设更多糕点选择。她说：“从居家烘焙生意到开实体店，要学的东西很多，希望能创制出独有的糕点甜品。”

店面开业，家人齐心协力以行动支持，黄雪平的丈夫负责制作意大利雪糕，大姑帮忙打理店面生意。

意大利雪糕的口味多样化，如巧克力、开心果、柠檬挞，甚至有招牌焦香凤梨乳酪蛋糕的雪糕版本呢。堂食吃雪糕的话，可以配华夫饼和咖啡。

今年新春推出的凤梨挞乳酪蛋糕，走混搭风。以凤梨挞为底，配凤梨酱泥和绵密的乳酪蛋糕，上面缀以凤梨酱泥小球和金箔，一两口吃下，心满意足。每盒八个售$48。

另一混搭创意之作是将太妃糖饼以“捞鱼生”的方式呈现，把不同果干如蔓越莓和奇异果，放在太妃糖饼上，然后一家人一起用小锤子敲碎来吃，甜甜蜜蜜。售价从$78起。黄雪平说：“吃的时候可以说吉祥话，蔓越莓果干代表鸿运当头，奇异果寓意齐心合力。”

地址：30 East Coast Rd

Katong V #01-03 S428751

电话：89285513

Instagram：@reeandmummy

Catkin By Huishan

本地甜点厨师苏慧珊擅长盘式甜点，与一般糕点不同，在餐盘上结合不同食材美味，有雪糕、巧克力、水果等，摆盘精致又带有几许艺术美感，让人食欲大增。

甜点厨师苏慧珊的最新盘式甜点之一，以炸香蕉为灵感。（照片由受访者提供）

她主理新开业两个月的Catkin By Huishan甜点吧，就位于Twenty Eight Cafe中央，食客可坐在12人座的椭圆形甜点吧台用餐。她曾在精致餐馆如Restaurant Andre和Zen任职，独当一面之前在Willow餐馆，也以新颖盘式甜点，打响知名度。

甜点厨师苏慧珊主理甜点吧Catkin by Huishan。（照片由受访者提供）

目前的菜单有三道甜点（$48++，包括两份茶饮），1月17日会更新。她第一时间和记者分享新作，以万吉饼（kueh bangkit）、炸香蕉（goreng pisang）和罗惹为灵感。试吃了其中两种，万吉饼以雪糕方式上桌，入口即化，椰奶味芳香，上面还铺有一层明胶，增添口感。炸香蕉甜点选用咖喱蕉（Pisang Rastali）制作雪糕，底层的咖喱蕉小丁块裹上味噌糖汁，多一分咸香，不过度甜腻。

她说：“我设计盘式甜点时，尽量以新加坡传统口味为主，这些是人们熟悉的味道，我想以不一样的方式呈现，让年轻人接触和认识它。这是我新的一年里的目标。”

她以本地甜点厨师Le Matin Patisserie创办人马甸（Mohamed Al-Matin）为榜样，她曾与马甸共事，在他身上学习了不少，尤其是对细节的讲究。

地址：28 Wilkie Rd #01-06

S228051

电话：96282829

Instagram：@catkinbyhs