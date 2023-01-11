【餐桌上的新加坡】本地龙虎斑如何变身美味年菜？

港味龙虎斑、清蒸老虎虾、翡翠黄金屋……今年农历新年，要不要试试用本地食材煮点不同的味道？

《餐桌上的新加坡》视频系列从今天起，为你介绍三道用本地鱼、虾、蔬菜和蘑菇烹制的年菜。

“港味龙虎斑”选用的是本地渔场常见的龙虎斑（Pearl Grouper）。龙虎斑由老虎斑（Tiger Grouper）和龙趸（Giant Grouper）人工杂交培育而成，肉质滑嫩有弹性，适合以蒸、煎、炸等多种方式烹饪。

本道料理融合了港式的味道和西餐的煮法，以红薯粉为底，配上煎好的龙虎斑，再淋上港式汤底，故名“港味”。

本地渔场阿华奎笼合伙人黄靖凯受访时说，新加坡养殖的龙虎斑从鱼苗养到可以出售，至少需要八个月的时间，“如果火候掌握得好，鱼肉会在你的嘴巴融化”。

截至2022年8月，新加坡本地共有110家渔场，可以满足国人需求的近一成。

新加坡养殖的鱼由于成本更高，价格普遍高于进口鱼。但黄靖凯认为，本地鱼更新鲜、品质更高，值得多付一点差价。“我们的鱼吃什么，在怎样的海里，新加坡人不需要怕。”

食材：本地产龙虎斑、蛤蜊、红薯粉、生姜、大蒜、香菜

调料：菜油、冰糖、鱼露、清酒、酱青、日本酱青、美极（Maggi）调味料

做法：