春来早报喜2023

记忆中的年菜：以前厌倦 现在想念的客家风味粉丝煲

文 /
刘永健

来自 / 早报数码

发布 / 2023年1月11日 11:47 AM

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农历新年快来到，zaobao.sg推出特备单元“记忆中的年菜”，邀请大厨和艺人回味他们记忆中，庆祝农历新年时家里必吃的年菜。（往下滑，看年菜食谱）

对于鸿桃轩的主厨钟腱腾来说，这道记忆中的年菜曾经是让他觉得厌倦的一道菜。

“我们是客家人，大年初一吃斋，然后大年初一一早就会去婆婆家吃饭。一大清早看到整桌都是菜没有肉，加上这道菜有南乳等调料，就觉得有点扫兴。”钟腱腾在受访时这么说到。（钟师傅在家里下厨，最担心的竟是太太。点击文头视频，看看究竟为什么？）

但自己当了厨师之后，每年15天的农历新年却是自己最忙碌的时候，大家忙着吃团圆饭，而自己也起早摸黑为食客准备团圆饭，过新年对他来说已不如以往。

“我为什么特别想念这道年菜，因为它让我想起以前过新年时能睡到自然醒，毫无牵挂也非常悠闲的时光。起床后一上桌就有好吃的年菜，感觉很幸福。”

客家风味粉丝煲。（摄影／李健玮）

工序不繁琐 风车粉是秘诀！

准备这道年菜并不复杂，看似配料很多，但其实都能依据各自喜好加减用料，但重要的调味料是腐乳，让整道菜在味觉上有了辨识度。

钟师傅在分享时也顺道分享了一个技巧—— 该如何让花菇吃起来顺滑Q弹？秘诀就在风车粉（薯粉）！用风车粉来洗花菇的表面，搓洗干净后再加入烹调，花菇吃起来就顺滑可口了！

客家风味粉丝煲看似用料很多，但其实可依据个人喜好加减用料。（摄影／刘永健）

食谱和烹煮步骤：

材料

  • 高丽菜 半粒
  • 红萝卜 1条
  • 西兰花苗 10颗
  • 云耳 10朵
  • 花菇 5颗
  • 枝竹 2枝
  • 粉丝(小把)
  • 发菜 少许
  • 卤豆干 1盒
  • 红腐乳 2块
  • 白腐乳 1块
  • 蒜茸 20克
  • 姜末 1小块
  • 蚝油 200克
  • 花生粒 少许
  • 鸡汤 2公升

烹饪法

  1. 将所准备的材料如高丽菜,红萝卜,西兰花,云耳,花菇,枝竹,粉丝,发菜清洗干净
  2. 云耳,花菇,枝竹,粉丝,发菜浸入水中,待泡软透
  3. 高丽菜切片,红萝卜去皮切片,花菇切片,枝竹和粉丝切段,去除云耳底部的硬块
  4. 红腐乳和白腐乳混合一起搅拌均匀
  5. 准备沸水,将备用的云耳和红萝卜片各泡入水中大概五分钟后捞起
  6. 把姜末和蒜茸爆香后，加入高丽菜，萝卜丝，西兰花苗，枝竹和云耳一起炒后，再加入混合的腐乳酱，鸡汤，粉丝和发菜焖至五分钟即可
  7. 美味菜肴加上花生粒即可上桌

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