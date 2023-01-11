记忆中的年菜：以前厌倦 现在想念的客家风味粉丝煲

农历新年快来到，zaobao.sg推出特备单元“记忆中的年菜”，邀请大厨和艺人回味他们记忆中，庆祝农历新年时家里必吃的年菜。（往下滑，看年菜食谱）

对于鸿桃轩的主厨钟腱腾来说，这道记忆中的年菜曾经是让他觉得厌倦的一道菜。

“我们是客家人，大年初一吃斋，然后大年初一一早就会去婆婆家吃饭。一大清早看到整桌都是菜没有肉，加上这道菜有南乳等调料，就觉得有点扫兴。”钟腱腾在受访时这么说到。（钟师傅在家里下厨，最担心的竟是太太。点击文头视频，看看究竟为什么？）

但自己当了厨师之后，每年15天的农历新年却是自己最忙碌的时候，大家忙着吃团圆饭，而自己也起早摸黑为食客准备团圆饭，过新年对他来说已不如以往。

“我为什么特别想念这道年菜，因为它让我想起以前过新年时能睡到自然醒，毫无牵挂也非常悠闲的时光。起床后一上桌就有好吃的年菜，感觉很幸福。”

客家风味粉丝煲。（摄影／李健玮）

工序不繁琐 风车粉是秘诀！

准备这道年菜并不复杂，看似配料很多，但其实都能依据各自喜好加减用料，但重要的调味料是腐乳，让整道菜在味觉上有了辨识度。

钟师傅在分享时也顺道分享了一个技巧—— 该如何让花菇吃起来顺滑Q弹？秘诀就在风车粉（薯粉）！用风车粉来洗花菇的表面，搓洗干净后再加入烹调，花菇吃起来就顺滑可口了！

客家风味粉丝煲看似用料很多，但其实可依据个人喜好加减用料。（摄影／刘永健）

食谱和烹煮步骤：

材料

高丽菜 半粒

红萝卜 1条

西兰花苗 10颗

云耳 10朵

花菇 5颗

枝竹 2枝

粉丝(小把)

发菜 少许

卤豆干 1盒

红腐乳 2块

白腐乳 1块

蒜茸 20克

姜末 1小块

蚝油 200克

花生粒 少许

鸡汤 2公升

烹饪法