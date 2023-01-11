记忆中的年菜：以前厌倦 现在想念的客家风味粉丝煲

农历新年快来到，zaobao.sg推出特备单元“记忆中的年菜”，邀请大厨和艺人回味他们记忆中，庆祝农历新年时家里必吃的年菜。（往下滑，看年菜食谱）
对于鸿桃轩的主厨钟腱腾来说，这道记忆中的年菜曾经是让他觉得厌倦的一道菜。
“我们是客家人，大年初一吃斋，然后大年初一一早就会去婆婆家吃饭。一大清早看到整桌都是菜没有肉，加上这道菜有南乳等调料，就觉得有点扫兴。”钟腱腾在受访时这么说到。（钟师傅在家里下厨，最担心的竟是太太。点击文头视频，看看究竟为什么？）
但自己当了厨师之后，每年15天的农历新年却是自己最忙碌的时候，大家忙着吃团圆饭，而自己也起早摸黑为食客准备团圆饭，过新年对他来说已不如以往。
“我为什么特别想念这道年菜，因为它让我想起以前过新年时能睡到自然醒，毫无牵挂也非常悠闲的时光。起床后一上桌就有好吃的年菜，感觉很幸福。”
工序不繁琐 风车粉是秘诀！
准备这道年菜并不复杂，看似配料很多，但其实都能依据各自喜好加减用料，但重要的调味料是腐乳，让整道菜在味觉上有了辨识度。
钟师傅在分享时也顺道分享了一个技巧—— 该如何让花菇吃起来顺滑Q弹？秘诀就在风车粉（薯粉）！用风车粉来洗花菇的表面，搓洗干净后再加入烹调，花菇吃起来就顺滑可口了！
食谱和烹煮步骤：
材料
- 高丽菜 半粒
- 红萝卜 1条
- 西兰花苗 10颗
- 云耳 10朵
- 花菇 5颗
- 枝竹 2枝
- 粉丝(小把)
- 发菜 少许
- 卤豆干 1盒
- 红腐乳 2块
- 白腐乳 1块
- 蒜茸 20克
- 姜末 1小块
- 蚝油 200克
- 花生粒 少许
- 鸡汤 2公升
烹饪法
- 将所准备的材料如高丽菜,红萝卜,西兰花,云耳,花菇,枝竹,粉丝,发菜清洗干净
- 云耳,花菇,枝竹,粉丝,发菜浸入水中,待泡软透
- 高丽菜切片,红萝卜去皮切片,花菇切片,枝竹和粉丝切段,去除云耳底部的硬块
- 红腐乳和白腐乳混合一起搅拌均匀
- 准备沸水,将备用的云耳和红萝卜片各泡入水中大概五分钟后捞起
- 把姜末和蒜茸爆香后，加入高丽菜，萝卜丝，西兰花苗，枝竹和云耳一起炒后，再加入混合的腐乳酱，鸡汤，粉丝和发菜焖至五分钟即可
- 美味菜肴加上花生粒即可上桌