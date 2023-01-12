春来早报喜2023

【餐桌上的新加坡】本地老虎虾如何蒸出新鲜年味？

编导 /
黎康

来自 / 早报数码

发布 / 2023年1月12日 5:00 AM

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爱吃虾的新加坡人，新年餐桌上肯定少不了一道虾。众多鲜虾种类中，体型巨大、肉质鲜美的老虎虾尤其受到喜爱。

《餐桌上的新加坡》第二集，教你用本地养殖的老虎虾，以日式清蒸，做出不同于以往的年味。

日式清蒸的亮点在于先用昆布和木鱼花调制出日式高汤，再将高汤倒入蒸盘中，蒸出虾的鲜味。

本地养殖的老虎虾无需经过冰冻和长途运输，早上捞起的鲜虾，当天便可以在超市买到，因此相比于进口虾更新鲜。

本地大型鲜虾养殖场Blue Aqua创办人法沙德（Farshad Shishehchian）说，新鲜的虾金莹剔透，粼光闪闪，味道鲜甜。“以新鲜度而言，我们可以打败任何进口虾。”

新加坡本地的鲜虾养殖场数量不多，Blue Aqua虾场每年孵化超过一亿只虾苗，一部分出口外国，一部分在本地养殖。本地年产量最高可达600万只，也只能满足国人需求量的不到1%。

除了老虎虾，Blue Aqua虾场还养殖白虾（white shrimp）和斑节虾（Kuruma shrimp）。虽然本地鲜虾售价高于进口虾，但法沙德说：“多出来一点钱，却能吃到品质高出许多的鲜虾，绝对物超所值。”

食材：本地产老虎虾、灯笼椒、昆布、木鱼花、老姜、洋葱、韭葱、蒜米、香菜

调料：清酒、盐、公鱼仔粉、柴鱼精、糖、味精、蒜蓉辣椒酱、拌饭素

做法：

1. 1000毫升水中放入昆布，煮开后捞出昆布，放木鱼花浸五分钟

2. 韭葱切开铺在盘底，摆上老虎虾

3. 放盐、黑胡椒粉、柴鱼精、糖、公鱼仔粉、味精、老姜、蒜米、蒜蓉辣椒酱和灯笼椒

4. 过滤出日式高汤中的木鱼花，将约200毫升高汤倒入蒸盘

5. 蒸15分钟

6. 完成摆盘

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