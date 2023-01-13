【餐桌上的新加坡】幼嫩小白菜让你10分钟上菜

新加坡种植的小白菜21天即采收，口感幼嫩、咀嚼时纤维感低。《餐桌上的新加坡》教你用这种少见的小白菜苗，连同本地金蚝菇烹煮不一样的年菜——“翡翠黄金屋”。
这种本地小白菜苗的种植时间比普通小白菜短，外观也有明显差异，菜茎比一根竹筷子还要细。由于它更幼嫩，不需要太长的时间烹煮，在忙碌的农历新年期间能让你快速上菜。
《餐桌上的新加坡》系列继鱼和虾之后，本集为你介绍本地种植的蔬菜。
新加坡目前有113个蔬菜农场，2021年的产量占国人营养需求的4%。本地蔬菜最大的优势是采收后立刻包装，不必经过跨境长途运输，就能新鲜送达厨房，成为你我桌上的美味佳肴。
年菜“翡翠黄金屋”选用本地种植的小白菜苗，搭配口感略脆的金蚝菇，让你一道菜能品尝两种口感。
翡翠黄金屋
食材：金蚝菇、小白菜苗
调料：食油、蚝油、蒜蓉、盐、酱青、鸡精粉、玉蜀黍粉
做法：
- 煮沸一大锅水，加入适量油和盐
- 放入小白菜苗汆汤至熟，捞起沥干备用。在水里加油盐烫青菜，有助蔬菜保持鲜绿色
- 用热油爆香蒜蓉，加入金蚝菇炒香
- 加入适量酱青、蚝油和少许水拌炒，并用玉蜀黍粉和水调成的芡水勾芡，即可熄火
- 取一个大盘，把小白菜苗围成一圈，并把煮好的金蚝菇放在中间，即可上菜