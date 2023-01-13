【餐桌上的新加坡】幼嫩小白菜让你10分钟上菜

新加坡种植的小白菜21天即采收，口感幼嫩、咀嚼时纤维感低。《餐桌上的新加坡》教你用这种少见的小白菜苗，连同本地金蚝菇烹煮不一样的年菜——“翡翠黄金屋”。

这种本地小白菜苗的种植时间比普通小白菜短，外观也有明显差异，菜茎比一根竹筷子还要细。由于它更幼嫩，不需要太长的时间烹煮，在忙碌的农历新年期间能让你快速上菜。

《餐桌上的新加坡》系列继鱼和虾之后，本集为你介绍本地种植的蔬菜。

新加坡蔬菜农场在2021年的产量，占国人营养需求的4%。（视频截图）

新加坡目前有113个蔬菜农场，2021年的产量占国人营养需求的4%。本地蔬菜最大的优势是采收后立刻包装，不必经过跨境长途运输，就能新鲜送达厨房，成为你我桌上的美味佳肴。

年菜“翡翠黄金屋”选用本地种植的小白菜苗，搭配口感略脆的金蚝菇，让你一道菜能品尝两种口感。

翡翠黄金屋

食材：金蚝菇、小白菜苗

调料：食油、蚝油、蒜蓉、盐、酱青、鸡精粉、玉蜀黍粉

做法：