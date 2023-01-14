翡翠集团 年菜品出吉祥如意

翡翠集团旗下餐馆的鱼生都加了海参，除了着重口感，也寓意新年吉祥。

年菜除了色香味，也讲究吉祥如意。翡翠集团的新年鱼生“玉兔迎春五谷丰登捞参”特地选用海参，带好兆头。

集团旗下多家餐馆的鱼生一大亮点是加入海参，厚实的海参口感特别出味，有韧性、嚼劲。其他配料丰富，包括红蜇头、鲜百合、冰菜、柚子，呈现层层叠叠的爽口滋味。

翡翠集团执行总厨符兴毅说，鱼生加入海参的灵感源自“参”跟“参、升、胜、剩、盛”的谐音，并特调了如同顺德鱼生的酱汁，有酱油和葱油，还加了日本柚子酱油提鲜。

翡翠皇宫酒家的年菜多样化。（餐馆提供照片）

开水白菜是一道四川名菜，也是中国国宴精品，翡翠皇宫酒家（Crystal Jade Palace）的开水白菜炖官燕盏，给予这道名菜奢华的新诠释。符师傅说，开水白菜是宫廷菜，他希望让这道名菜更具层次感，因此加入官燕。官燕吸收高汤与白菜的精华，在烹制过程中要掌握炖官燕的时间，确保汤底清香。年菜少不了鱼料理，代表年年有余，该酒家的番茄酸汤浸越南野生笋壳，因笋壳鱼也称作顺福鱼，故有顺利和福气的意思，配上鲜红的番茄代表开门红，具春节气息。

翡翠港式小厨（Crystal Jade Hong Kong Kitchen）、翡翠拉面小笼包和翡翠江南，则有当红脆皮盐香鸡。

符师傅说：“我们之前做过盐焗鸡、贵妃鸡、蒜香鸡等，这个春节想做一个以当归为主的脆皮盐香鸡，方便大家买回家用气炸锅（air fryer）弄热也有脆皮效果，跟在餐馆吃的一样，皮香肉嫩，带有淡淡的当归味。”

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