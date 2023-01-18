春来早报喜2023

记忆中的年菜：韩式水正果、核桃柿饼 回味奶奶的疼爱

文 /
王昀诗

来自 / 早报数码

发布 / 2023年1月18日 1:26 PM

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农历新年快来到，zaobao.sg推出特备单元“记忆中的年菜”，邀请大厨和艺人回味他们记忆中，庆祝农历新年时家里必吃的年菜。

韩国的农历新年（也称“Seollal”）是妇女最忙碌的日子之一，她们必须从早到晚都在厨房里准备过节的料理以及祭祀用品。移居本地的SoGoodK创办者Olivia Lee最怀念的就是远在韩国家乡，奶奶每逢新年必做的水正果（Sujeonggwa）与柿饼（Gotgamssam）[食谱往下滑]

谈到为什么韩国在新年时会吃这两种小吃？Olivia解释道，“在当地我们有种说法就是你带着柿干的话，就不会被抓住。像是老虎喜欢抓人对吗？一旦收到了柿子干，它们就不会抓你了，这就是我们代代相传的传说。”

韩国的农历新年都会吃水正果和柿饼（王昀诗摄）。

Olivia边做边分享小时候自己的双亲因工作十分忙碌，所以她算是由奶奶带大的。奶奶非常喜欢烹饪，所以小Olivia常在奶奶做饭时围着她打转，奶奶也会顺便教她怎么做，更表示“自己5岁就开始做饭！”

有了自己的孩子后，Olivia也将与奶奶做菜的回忆传承下去，曾与女儿动手做“水正果”，并笑说“虽然她不太会卷 ，但还是很喜欢参与，非常喜欢与我一起做饭。”

水正果（Sujeonggwa）

清水  4公升
红糖  1杯
肉桂条  30克
生姜  30克（切片）

韩式柿饼（Gotgamssam）

干柿  8粒
松仁  ½桌匙
红枣  2粒

做法：

  • 分开把姜片+5杯水、肉桂+5杯水用两个锅煮滚20分钟，再筛除材料后倒入大锅中
  • 加入½杯红糖拌匀，再开火滚2至3分钟
  • 放入冰箱冷藏后即可食用
  • 建议放入一个柿干浸泡2个钟头再食用，增添水正果的风味（切记不可浸泡太久）

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