一起学年菜之柴“米”油盐（下）

年菜桌上的道道佳肴不止能满足味蕾，更包含了对家人满满的爱。马上就要过年了，你准备好在厨房里大展身手了吗？
最后一期给大家推荐的“金丝福满袋”色泽诱人，内陷丰富，口感层次分明，让看似平平无奇的白饭从简单的主食晋升为桌上的主角。
食谱四：金丝福满袋
材料：
• 白米（300克，煮熟放凉备用）
• 干贝丝（30克，先泡软，再炸香备用）
• 蒜茸（10克，切碎末）
• 油（2勺）
• 日式豆卜（10个）
• 枸杞（泡软备用）
配料：
• 杂菜粒（80克）
• 虾仁（50克，切粒）
• 腊肠（50克，切粒）
调味料：
• 鲍鱼酱（2勺）
• 鸡精粉（半勺）
• 白糖（半勺）
做法：
1. 冷油下锅，爆香蒜茸后加入腊肠和虾仁继续翻炒。
2. 加入杂菜粒、鸡精粉、白糖、鲍鱼酱，炒匀。
3. 最后将冷饭倒入锅中翻炒均匀。
4. 将炒好的饭酿入日式豆卜里。
5. 最后放上炸好的干贝丝和泡软的枸杞点缀即可。
食谱视频版请看这里。
食谱五：阖家团圆百合银鱼蛋炒饭
材料：
• 珍珠米（800克，煮熟备用）
• 鲜玉米粒（20克）
• 胡萝卜丁（20克）
• 长豆丁（20克）
• 鲜百合（40克）
• 鸡蛋（2个）
• 炸银鱼（20克）
• 青葱花（6克）
• 蒜茸（10克）
• 盐（1克）
做法：
1. 取锅烧热，倒入油和盐拌匀, 蒜茸炒香。
2. 倒入煮熟的珍珠米饭拌炒片刻，加入胡萝卜丁，炒至高温后加入鸡蛋液继续翻炒。
3. 加入玉米粒、长豆丁翻炒均匀。
4. 最后加入银鱼和百合快速炒匀；撒上葱花点缀，趁热享用。
食谱视频版请看这里。
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4. 一起学年菜之“无肉不欢”（下）：芥菜酸辣排骨、富贵黄金球
5. 一起学年菜之“柴米油盐”（上）：新春开运珍珠饭、黄金满屋金瓜饭、金芋满堂香菇焖饭
6. 一起学年菜之“柴米油盐”（下）：金丝福满袋、百合银鱼蛋炒饭