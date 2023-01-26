“雪花酥”是什么？厨房新手也能成功

过年期间最开心的理由之一莫过于可以品尝到各种各样的年货小吃，但你吃过“雪花酥”吗？

雪花酥不但好吃，做法还十分简单，更可以根据自己口味调整配方，送人自用两相宜（食谱往下滑）。

雪花酥是什么？

说到“雪花酥”，你或许会感到陌生，但它其实是牛轧糖（Nougat）的一种。牛轧糖是由烤果仁和蜜糖制成的糖果，分成软硬两种，源自西方，拥有好几百年的历史，是亚洲一代流行的伴手礼。

雪花酥其实就是改良版的牛轧糖，在棉花糖、奶粉、牛油、坚果等原材料以外加入果干和饼干，让口感更丰富一些，并在近年来风靡于中国美食圈，摇身一变成为“网红零食”。

雪花酥的名字来源各持己见，有人说是因为棉花糖融化的过程很像雪花融化的场景，也有人说雪花酥上撒着的奶粉像是下了一场雪。

据说“网红雪花酥”的做法简单，食材选择方面更是可以跟着每个人自己的喜好自由搭配。新手在制作的时候，只需注意细节方面的操作，便不太容易失败。

蔓越莓雪花酥

食材

棉花糖 300克

饼干 300克（咸味饼干会更加解腻）

无盐牛油 80克（牛油越多，雪花酥越软）

杏仁 140克

蔓越莓干 80克

奶粉 100克

步骤