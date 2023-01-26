“雪花酥”是什么？厨房新手也能成功

过年期间最开心的理由之一莫过于可以品尝到各种各样的年货小吃，但你吃过“雪花酥”吗？
雪花酥不但好吃，做法还十分简单，更可以根据自己口味调整配方，送人自用两相宜（食谱往下滑）。
雪花酥是什么？
说到“雪花酥”，你或许会感到陌生，但它其实是牛轧糖（Nougat）的一种。牛轧糖是由烤果仁和蜜糖制成的糖果，分成软硬两种，源自西方，拥有好几百年的历史，是亚洲一代流行的伴手礼。
雪花酥其实就是改良版的牛轧糖，在棉花糖、奶粉、牛油、坚果等原材料以外加入果干和饼干，让口感更丰富一些，并在近年来风靡于中国美食圈，摇身一变成为“网红零食”。
雪花酥的名字来源各持己见，有人说是因为棉花糖融化的过程很像雪花融化的场景，也有人说雪花酥上撒着的奶粉像是下了一场雪。
据说“网红雪花酥”的做法简单，食材选择方面更是可以跟着每个人自己的喜好自由搭配。新手在制作的时候，只需注意细节方面的操作，便不太容易失败。
蔓越莓雪花酥
食材
- 棉花糖 300克
- 饼干 300克（咸味饼干会更加解腻）
- 无盐牛油 80克（牛油越多，雪花酥越软）
- 杏仁 140克
- 蔓越莓干 80克
- 奶粉 100克
步骤
- 平底不粘锅开小火加热，放入牛油炒至完全融化
- 加入棉花糖，耐心翻炒至融化
- 倒入奶粉炒至棉花糖和奶粉完全融合在一起
- 关火，加其他所有的食材（饼干、杏仁、蔓越莓干）
- 翻炒均匀，雪花酥一旦呈现出千丝万缕、翻不动的状态，便可以戴上手套继续拉扯
- 放入烤盘中，用擀面杖整理形状
- 将整理好的雪花酥放凉1-2个小时后，用刀切成想要的形状