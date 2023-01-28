节庆餐桌

围炉吃火锅，食材丰富，人声鼎沸，气氛佳。人们可上餐馆，或订购火锅汤包在家烹煮，或到快闪店享受新春的冰雪与火锅奇缘。

新春围炉吃火锅寓意团圆，火锅里的多种食材，还有热闹的人声，增添新春喜气洋洋的气氛！

吃火锅，首先要决定的就是汤底。各种汤底的原材料不同，其功效与味道也不同，鉴于每个人的味蕾对于食物的喜好千差万别，同一种食材在不同汤底中的“好吃度”可是大不一样。

台式火锅七种汤底

本地也能吃上正宗台湾火锅！这家开设在美年广场（Millenia Walk）的黑武士火锅（Black Knight Hotpot）在台北创店40年，主打高品质汤底。餐馆提供七种自家熬煮汤底，浓郁汤头经16小时熬煮，食客可选择单锅或双锅汤头。各种汤底都是点餐后才调配汤底材料烹调上桌，风味各异，搭配活海鲜与优质肉品。

台式火锅黑武士的精选肉品有牛肉、羊肉、猪肉，日本鹿儿岛A5和牛肉、美国高级牛肉等。（餐馆与品牌提供照片）

点了麻辣锅和芋头排骨锅的鸳鸯组合，麻辣汤（$38起）以牛肉、牛骨精炖而成，看起来浓郁吃起来不油腻，香辣够劲。最令人回味的，是汤头中的招牌冻豆腐吸满了麻辣汤汁，一口咬下麻辣香在口中散开，牛蹄筋和牛肚增添鲜甜。不吃辣的，推荐芋头排骨锅，底料有香甜芋头、招牌排骨酥、白菜、虾米，鲜甜美味。

其他汤底包括：结合传统中药材和鸡只营养的醉锅（$48起）、花胶鸡煲锅（$48起）、胡椒猪肚鸡锅（$38起）、饱含胶原蛋白的养身美滋锅（$48起），以及结合冲绳五花肉、东北酸白菜、招牌冻豆腐的酸菜白肉锅（$38起）。

各种汤底搭配活海鲜与优质肉品。（餐馆与品牌提供照片）

地址：Nihon St

9 Raffles Blvd #02-02/05

S039596

电话：65189198

火锅汤包省时方便

市面上火锅汤包选择多，让在家围炉吃火锅更省时方便，只须加入自己喜欢的食材，便可轻松在家炮制出丰富美味的火锅。除了麻辣、番茄、菌菇火锅汤底，使用Chu Collagen的汤包烹制火锅汤底，加入一家大小喜欢的配料，快速、方便又简单。

把火锅汤包加入食材，就可在家聚餐围炉。（餐馆与品牌提供照片）

主打胶原蛋白汤底的Chu Collagen，推出新加坡叻沙汤（每包$11.50）、麻辣胶原蛋白汤（每包$14）、虾汤（每包$11.50）、鸡肉胶原蛋白汤（每包$14.50）等。享用火锅时还可加入Mochi Mochi面条（$6.90），充满嚼劲。

订购可通过www.chucollagen.com或电商平台Shopee、RedMart、AmazonFresh，或各大超市如：FairPrice Finest、FairPrice Xtra、Eccellente by Hao mart及Hao Megamart。

火锅与冰雪奇缘

想体验在冰天雪地里享用热腾腾火锅的乐趣？

把握今明最后两天（1月28及29日），到Bayfront Event Space举行的本地最大型冬季主题快闪游乐场“Ice Magic: The Great Fantasy on Ice”的“海底捞快闪店”享用海底捞火锅。

冰雪齐捞火锅套票设有双人套餐（$248）、四人套餐（$488）及六人套餐（$698），每组套餐均备有牛肉和猪肉两种选项，此外，还包含海底捞招牌虾滑、嫩鱼片、孜然鸡丁、田园时蔬拼盘、芝士豆腐、猪肉丸子、海底捞招牌蘸酱和无限畅饮的热豆浆。

“海底捞快闪店”目前只接受晚餐预订，每天有两个用餐时段（傍晚5时至6时30分；晚上7时至8时30分）。所有火锅套票均包含无限时“Ice Magic”游乐场门票。

“Ice Magic”快闪游乐场可享受独特的海底捞火锅就餐体验。（餐馆与品牌提供照片）

预订冰雪齐捞火锅套票，可通过sistic.com.sg/events/icemagic2023。

地址：12A Bayfront Ave

S018970