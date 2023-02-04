日拉面馆 尝中式面食

用日式手法改良中式“担担面”，日本米其林星级拉面馆落户本地，其招牌担担面，以自制拉面面条烹煮，把辛香麻辣变得温润醇厚，给予四川传统面食新滋味。

来自日本的米其林一星拉面馆“创作面工房鸣龙”（Nakiryu）在狮城开海外店，以闻名的招牌担担面吸引顾客。

主厨兼老板斋藤一将（46岁）于2010年至2012年在香港Mist餐馆担任主厨，2012年回日本东京创办了Nakiryu，自2017年连续七年获得米其林一星，是东京有名的排队拉面馆，也是当地三家米其林星级拉面馆之一。

有别于一般拉面馆主打豚骨拉面，这里的招牌是担担面。斋藤一将曾经在日本的中餐馆工作，启发了他重新诠释担担面，用日式拉面搭配中式担担面汤底。他的日式担担面推出后深受欢迎，带动当地吃担担面的潮流。原先在日本人们主要食用豚骨拉面、酱油拉面和盐拉面。

“创作面工房鸣龙”的招牌担担面（左）与中式特色酸辣面（右）。（餐馆提供照片）

担担面是四川传统小吃，由红辣椒油、芝麻酱、葱花等材料制作。斋藤一将改良的日式担担面，麻辣酸味突出，带点辛辣的刺激味道，辣而不燥，柔化浓厚的芝麻香，汤头圆润浓厚又不失个性，不能吃辣的人也能享用。切得细碎的花生和葱末，让面的口感变得更多元，味道更有层次。用在担担面的花生酱和芝麻酱都是他亲自制作的独家秘方，搭配自家制作的拉面面条。柔软又带劲的面条，条条分明，每一口面都有浓香的芝麻汤汁。

拉面与小吃中式特色

拉面馆的拉面与小吃带中式特色。除了招牌担担面，酸辣面更是出味。酸辣面是四川、云南等地著名传统小吃，有酸、甜、香、辣、咸等不同味道。Nakiryu的日式酸辣面具备中式酸辣面的多重滋味，酸味柔和饱满，咸鲜微辣，香辣酸三味巧妙融合，面汤和面体搭配得恰到好处。

如果喜欢经典拉面口味，有酱油拉面和盐拉面，拉面汤底主要用鸡肉、牛骨和猪骨熬制而成，汤头温和甘甜，不会过咸或过重口味，单喝也比较没负担。由于自制拉面面条，因此能随拉面口味和汤头特性，调整使用不同粗细的拉面，让汤和面的搭配接近完美。

除了风味独特的拉面，小吃选择也比一般拉面馆来得多，有辣蒜虾仁云吞、口水鸡、水饺、手羽饺子、唐扬炸鸡、日式煎饺、炸豆腐等。斋藤一将善用他的香港经验，虾仁云吞就是效仿港式的云吞皮，皮薄馅多，虾肉鲜美，跟拉面伴着吃尤其美味。

“创作面工房鸣龙”皮薄馅多的辣蒜虾仁云吞（左）与水饺（右）。（餐馆提供照片）

地址：68 Orchard Rd

#02-35 Plaza Singapura

S238839