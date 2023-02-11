情人节餐桌 花容食色

鲜花的香气与色彩有疗愈作用，餐盘里的花卉，是点缀品，也是食材。情人节近，各式餐饮业者以花入菜，食客口含馨香，心怀喜悦。

情人节近，各式餐饮业者以花入菜，食客口含馨香，心怀喜悦。（餐馆提供照片）

情人节除了送花，还可以在餐桌赏花吃花，各餐馆厨师使出不同花招，以花入菜或做点缀，赏心悦目，饭后心里也乐开了“花”。

Ahara 精致印度料理

到新开业的精致印度餐馆Ahara用餐，印象深刻的是前菜到甜点，都有花卉组合，品尝套餐后有心花怒放之感。

Ahara餐馆前菜烟熏鲜蚝，伴以花朵上桌。（餐馆提供照片）

创办人之一兼主厨Vikramjit Roy（39岁）的烹饪理念以摩登印度料理为主，曾任职的奢华酒店集团包括奥拜罗集团（Oberoi Group）和泰姬陵酒店集团。特别的是，他擅长的是传统日本料理技艺，曾师从日本铁人名厨森本正治（Masaharu Morimoto）。随着厨艺的提升，他想要发扬熟悉的印度传统文化和美食风味。结合日式料理的鲜味特质，以及印度料理的层层风味，形成独特美味。

套餐菜品各具特色

试吃的9道菜套餐（$248++），菜品各具特色。烟熏鲜蚝加入了Kokum水果、椰奶和香料制成开胃饮料sol kadhi，上桌时托盘上摆满了鲜艳的花朵，整体感觉色香味俱全，食欲大开。北海道带子上缀以蝶豆花，底部是马铃薯和花椰菜泥，花椰菜以日本米醋腌制。吃时加上一勺Himachali Madra咖喱和鲑鱼卵，嘴里迸发出酸辣甜咸的层层滋味，有大地和海洋气息。

Ahara餐馆的玫瑰花甜品分两部分，一是杏仁慕丝，一是可食用玫瑰花。吃时把玫瑰花敲入餐盘里，散落的花瓣拌着杏仁慕丝一起食用。（餐馆提供照片）

名为玫瑰花的甜品，为晚餐拉下完美帷幕。它分两个部分，餐盘上有玫瑰杏仁慕丝，厨师端上一支“玫瑰花”，原来是以喜马拉雅蜂蜜泡制然后以液氮（liquid nitrogen）速冻的可食用玫瑰花。将花往杏仁慕丝餐盘里敲打，花瓣碎开，有一种遍地开花的视觉效果。味道清香，甜而不腻，柔软的慕丝与酥脆的花瓣形成对比。

2月11日和14日的情人节特备套餐，食客可品尝以Penfolds酒佐餐的美味，9道菜套餐每人收费$420++。若玫瑰花甜品里藏有金箔咖啡豆，将可获赠一瓶酒。

地址：20 Teck Lim Rd

S088391 电话：97269720

网站：www.ahara.sg

Fleurette 中西风味

精致摆盘，尤其是草本花卉摆设，为菜品加分。这是到本地厨师Tariq Helou创办主理的Fleurette餐馆用餐后的感想。

他是拥有黎巴嫩、日本和华人血统的混血儿，厨艺发展之路从欧洲踏足亚洲，曾在欧洲星级餐馆工作，如日内瓦的Domaine de Chateauvieux和巴黎的Louis餐馆，也到日本Anis餐馆等取经，因此他所呈现的菜品集合中西风味。

Fleurette餐馆的冷吃日式素面，以日式八英寸餐盘上桌，并有不同花朵为装饰。（餐馆提供照片）

餐馆走套餐路线，前菜以日式“八英寸”（Hassun）方式上桌，这是日本料理中以季节为主题而设计的餐点和摆盘概念，以八英寸大的餐盘上桌，特别吸引人。本季厨师添加了各类花朵点缀，宛如小花园。推荐其中的一道冷吃素面，这是他对新加坡虾面的诠释。日式高汤里加入日本牡丹虾（botan ebi）和以虾头虾壳制成的牡丹虾油，味道香浓但入口仍感觉清盈，意犹未尽。午餐每人收费$198++，晚餐则是每人$298++。

地址：204 Rangoon Rd

S218451 电话：87258218

网站：fleuretterestaurant.com

Sofitel 时尚花卉元素餐饮

玫瑰花、绣球花、牡丹花等，踏进新加坡市中心索菲特酒店（Sofitel Singapore City Centre）的1864餐馆可看到各类花朵，仿佛走进了法国巴黎的花卉咖啡座。

新加坡市中心索菲特酒店推出限时的时尚及花卉元素餐饮选择。（餐馆提供照片）

除了美轮美奂的布置，餐馆从2月13日至4月9日以高级定制和春季时尚潮流为灵感，推出时尚及花卉元素的餐饮。食客可选草本花卉主题下午茶，食物包括：黑松露鸭肉酱泥、鳕鱼、柠檬洋甘菊蟹肉、法国知名Saint Honore巧克力。除了咖啡，还有超过20种茶饮可选，包括樱花茶。时间是每天下午2时至5时，两人收费$150++

单点菜品选择则有Fish Brandade（$28++）、莓果柠檬挞（$20++）等。另外也有鸡尾酒如菊花Vodka（$25++），或不含酒精的接骨木花浆制Bella Rosa（$16++）。

地址：9 Wallich St S078885

电话：64285000

电邮：HA152@sofitel.com