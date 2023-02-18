马里士他食阁 庶民好味藏不住

马里士他路一带除了著名的黄埔熟食中心，还有马里士他食阁。食阁里有多个摊位是前汤申长屋食阁的明星摊位，一起去发掘这些隐藏版好料。

马里士他食阁（Balestier Market Foodcourt）就在本地硕果仅存的市郊巴刹建筑Balestier Market，那里在1922年建造时是一座湿巴刹，俗称“黑桥巴刹”或“铁巴刹”，日治时期曾是食物派发中心。建筑在1999年改为小贩中心，2008年大装修后重新开业，成为私企经营的食阁。

2014年汤申路上段的长屋（Long House）食阁拆除后，多个摊位搬到马里士他食阁，吸引食客前来寻觅老味道。

白沙浮津津芽菜鸡

1960年代在白沙浮以推车售卖的广东式鸡饭，后来曾搬到惹兰勿刹体育场前的长屋美食园，之后再跟着同个食阁经营者搬到汤申路上段。老板娘杨凤（72岁）1979年从叔叔手中接过生意，她受访时说：“广东鸡饭和海南鸡饭最大不同是饭有淋汁，吃起来不会干。我们只选用超过2公斤的鸡只，经过冰镇才挂起来卖。”

白沙浮津津芽菜鸡老板娘杨凤（右）和儿子胡益瑞，希望将老字号和传统味道发扬光大。（蔡家增摄）

白沙浮津津芽菜鸡，是从汤申长屋搬到马里士他食阁的业者之一。套餐可选豆芽或油菜。（蔡家增摄）

$6.80的套餐包括鸡肉和鸡饭，以及豆芽或油菜，鸡腿套餐则是$7.50。有烧鸡和白鸡两种，记者试吃了白鸡胸，肉质结实但不会过柴，淋上咸香酱汁味道正好。自制辣椒刚入口时是酸柑的清香，之后有点甜，接着才真正尝到辣味，非常有层次感。鸡饭一尝就知道不一样，除了班兰叶，还有很独特的香茅味；饭粒吸收鸡汤精华，味道有厚度，不会太油。

玻璃鸡脚（$5.50起）现已很少见到，冷冷冰冰爽脆开胃。杨凤说，泰国已脱骨的鸡脚太大，不适用，所以他们都是自己处理，经过烫煮、剪开、去骨、泡发、冰冻等繁琐的手工程序，顾客点餐时才淋上自调酸辣酱。

鸡粥（从$4.80起）的粥底以鸡汤熬制一两小时，杨凤担心顾客吃不饱，所以粥品没有煮到像广式粥水米融合的程度，仍见米花。鸡汤带来的清香和猪骨粥底不同，鸡丝和皮蛋等食材分量足。有机会要再回去尝熟客推荐的鸡丝通心粉。

除了鸡饭，玻璃鸡脚和鸡粥（右）也很受食客欢迎。（蔡家增摄）

营业时间：上午9时至晚上9时（无休）

阿辉大虾面

阿辉大虾面的汤底清甜，食材新鲜。（蔡家增摄）

虾面的汤底最关键。老板娘郭雪妮透露，除了虾和猪骨，还加了蓝蟹；一些顾客说蒜头味过重，所以适量减了一些。一增一减，加上创办人的配方，汤底没有浓郁虾味，尝到鲜甜和回甘。所用的虾要看当天货源，最重要是新鲜，多是老虎虾或灰虾。

排骨虾面（$5.50）选用的是不欺场的“正排骨”。隔壁桌常光顾的熟客夫妇强力推荐猪尾面。香脆的猪油渣加分不少。

营业时间：上午8时至晚上8时（周一休）

长屋（顺记）卤鸭饭粥面

长屋（顺记）卤鸭饭粥面的潮州式去骨鸭饭。（陈爱薇摄）

搬离汤申长屋后，兄弟在几个地方开业，这是其中一处。从摊位前一整排的卤鸭，以及堆得满满的卤蛋和内脏，就知道生意很好。鸭饭一份$4.50，配料包括卤蛋、卤花生和一碗汤，还淋上卤汁。起骨鸭肉和鸭饭味道不错，鸭汤有淡淡药材香，卤花生略硬。喜欢它的辣椒，混合了参峇、蒜泥和白醋。卤鸭也可搭配面条或白粥。

营业时间：上午10时至晚上7时（周三休）

Boon Pisang Goreng

1988年开业，来自越南的Rose于1995年嫁到新加坡后就一直在摊位帮忙。先生在2000年去世后她就独自经营，依然坚持只使用帝王蕉（Pisang Raja），以及上等食油小批量炸食。所以这里的炸件比较香脆，而且面糊不会太厚，含油少。

Boon Pisang Goreng的炸件面糊薄，少油香脆。（蔡家增摄）

炸件种类多，招牌炸香蕉和尖必辣（Cempedak）从$1起，还有炸绿豆饼、番薯、芋头、木薯和咖喱角等。老板娘推荐炸芋头夹年糕，认为这个组合好吃，但她也说：“如果要吃番薯和芋头夹年糕，也可以。”

营业时间：上午10时至晚上7时（周一休）

除了以上四个摊位，还有马来饭和泰国餐，也是从汤申长屋搬过来的。

马里士他食阁（文东记旁边）

地址：411 Balestier Rd S329930