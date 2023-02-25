有馆新张

两家台式餐馆在本地开业，牛店以中西手法精炖汤头，提供风味独特的牛肉面选项。王福福则以台式铁板肉品与海产，以及自助餐形式吸引食客。

2月，两家台式餐馆在本地开张。一家是主打精炖牛肉面的牛店，另一家是以台湾铁板牛排为灵感的“王福福”。

首次走出台湾，进驻新加坡的牛店于2005年创办，原店开在台北西门町，连续三年入选台湾米其林必比登推介名单，如今在本地VIIO@Balestier开设首家海外分店，还邀来艺人罗志祥担任品牌代言人。

中西手法精炖汤头

牛店创办人林瑃霙出身台湾五星级饭店西餐馆，具有多年西餐厨艺的他，融合东方文化，创造出中西合璧，风味独特的牛肉面。该店的牛肉面汤头香料与炖法与一般牛肉面有所不同，所选用的牛肉从澳大利亚空运至新加坡，独家酱汁和腌料也都是从台湾进口，以确保风味与台湾牛店保持一致。为满足食客对牛肉面的口味喜好，食客点餐时，还可客制汤头的咸淡和面条软硬度。

原味精炖汤头以意式手法精炖，加入牛骨与各类蔬果、香料熬煮24小时，将牛肉的鲜香、蔬果的甘甜和香料风味浓缩在汤头中，汤汁清新醇香，热热的喝上几口暖胃温润，清爽不油腻。享用牛肉面的同时，加点餐馆特制的辣酱，更增添风味。红烧汤头较为重口味，同样以中西合璧的汤头制法，微微的辣度加上醇厚的牛味，清爽中带细致的辣味。

原味精炖满福牛肉面一碗包含牛肋条、牛筋、牛肚和腱子心。（餐馆提供照片）

喜欢牛店选用的面条，弹性筋度爽口合宜，充满嚼劲。据知，为了打造和台湾一样的手工面条，餐馆特别找了本地面条工厂特制，软硬适中，还有口感恰如其分的卤牛肉。

满福牛肉面（$19.90）可选择原味精炖汤头或辣味红烧汤头，一碗包含牛肋条、牛筋、牛肚和腱子心。腱子心大块厚切，吃起来嫩而有口感，牛筋软嫩Q弹。极品红烧满福牛肉面（$28.90）每日限量供应，价格最贵，不过却能吃到红、白两种汤头的牛肉面，且可干、可湿的吃法富有变化。不同于传统牛肉面一碗吃到底，上桌时是以套餐的形式呈现，提供清炖牛肉面、红烧牛肉汤及卤料食材，并附上一碟自炒酸菜和空碗。在享用红烧汤头前，先喝原味汤头，再根据个人喜好加入红烧浓汁。接着夹些许面条到小碗中，拌入红烧浓汁，最后随自己的喜好添加酸菜，拌匀后即可享用。

极品红烧满福牛肉面每日限量供应，有干湿两种吃法。（餐馆提供照片）

餐馆还推出半筋半肉面（$18.90）和精选牛肉面（$16.90），前者里头有牛肋条、牛筋和腱子心，后者则让食客在牛筋、牛肚和牛肉中，选择一样自己喜爱的部位。为迎合本地爱吃辣的食客，餐馆也推出香气扑鼻的满福椒麻拌面（$19.90），麻中带辣，辣中带香，喜欢吃辣的朋友绝对要来试试看。

地址：520 Balestier Rd

#01-01/02 VIIO@Balestier

S329853

营业时间：上午11时至下午3时45分，傍晚5时30分至晚上9时30分（星期五及六至晚上10时）

台式铁板美食自助餐

台湾夜市的铁板牛排是平民美食。铁板上滋滋作响的肉块，加上高温四处喷溅的油花，上桌前淋上浓厚的蘑菇或黑胡椒醬，一方面补足了味道，也更符合台湾人的喜好。位于桥北路的王福福于2月23日开张，主打台式铁板美食，并且提供食客无限自助餐与饮料供应。

餐馆售买的台式铁板美食包括：台湾炸鸡排、嫩煎鸡排、三杯鸡、西冷牛排、铁板羊排、综合海鲜、嫩煎鲑鱼，以及纯素汉堡肉，价格介于$24.90至$32.90。选定了主食材，食客可选择搭配面条或米饭，如台湾珍珠米饭、招牌台湾蛋炒饭、意大利面或乌冬面享用，最后选定酱汁，包括特制原味酱、蘑菇酱、黑胡椒酱或番茄酱，即可组合为一道铁板主餐。

王福福主打台式铁板美食，图为铁板西冷牛排。（餐馆提供照片）

王福福的珍珠奶茶可外带。（餐馆提供照片）

食客点用主食后，还可享用迷你自助餐台上的冷热食，并可畅饮珍珠奶茶。若带小孩，餐馆也供应儿童餐（$15.90起），如炸鸡便当、鲑鱼便当、纯素汉堡肉便当等。不吃主食，也可单点自助餐，每人收费$21.90++，可无限享用迷你自助餐和珍珠奶茶，每名食客用餐时限为80分钟。除了珍珠奶茶，餐馆也提供时令饮料如冬瓜茶、台湾红茶、柠檬冰茶、茶与咖啡等。

王福福的鲑鱼便当儿童餐。（餐馆提供照片）

为欢庆开业，餐馆特别推出优惠，即日至3月21日，四人同行堂食只须三人付费。

地址：776 North Bridge Rd

S198744

电话：88901844