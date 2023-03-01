吃了这么多年的麦乐鸡 今天才知道原来它...

相信大家或多或少都吃过一次麦乐鸡（McNugget）。原来这个深受大家喜爱的快餐食品竟然有一个鲜为人知的事实？让我们看下去吧！

1983年麦当劳在全球推出麦乐鸡（McNugget）餐点，深受大家喜爱。但你是否有察觉到每片麦乐鸡块都有不同形状？这可不是巧合，原来麦乐鸡块有4种形状，而且每个形状还有属于它们的名字——“球”（ball）、 “钟”（bell）、“骨头”（bone）和“靴子”（boot）！

麦乐鸡的四种不同形状。（叶乐怡摄）

据麦当劳的官方说法，设计不同形状的麦乐鸡是为了让蘸酱的方式和口感更有趣！原来是因为如此体贴的原因才会有这四种形状！

记者亲测是否能指定形状？

记者吃了20多年的麦乐鸡，今天才得知这个事实。你是否也是一样呢？

在肯德基叫鸡块可以指定想要哪个部位（如鸡腿、鸡胸等）。究竟在麦当劳点鸡块是否也一样可以指定某款形状呢？

记者在麦当劳位于碧山的门店，尝试点一款全“钟”形（Bell）的鸡块。一开始店员也不清楚形状，拍下记者手机上的参考照过后便到厨房对认麦乐鸡的形状，过后并请我先坐下。

等了一下，热腾腾的麦乐鸡抵达我手中。不料打开时，里面的形状都不一样。虽然对此心里还有些小小的遗憾但可能因为毕竟是快餐店，店员们都很忙才会忽略了我的特别请求。麦乐鸡无论形状吃起来都一样美味！

大家是否有自己心怡的形状？不妨留言让我们知道!