味之楼高级食材烹季节性新菜肴

即日至4月30日，乐天餐饮集团（Paradise Group）旗下的精致粤菜餐馆味之楼（Taste Paradise）推出多道季节性新菜式，选用桂花蚌、东星斑、龙虾等高端食材精心烹制。

海椰皇螺头炖乌鸡汤浓郁清甜。（餐馆提供照片）

一锅热气腾腾的靓汤，能使人胃口大开，起到滋补养生的作用。味之楼将菜单中的暖心鸡汤华丽升级，新推出的海椰皇螺头炖乌鸡汤（优惠价$76.90；原价$85.90）鸡汤清澈，浓郁清甜。雨天来上一碗，暖身暖心又养生。乌鸡以超过八小时慢炖煮出的高汤，搭配海椰皇、新鲜螺头与鸡爪一起焖煮，增加清甜美味。汤里的花旗参和枸杞子更有助辅助免疫力，调节消化系统的功能。

川味酸菜水晶粉蒸东星斑肉质鲜嫩，清新开胃。（餐馆提供照片）

推荐川味酸菜水晶粉蒸东星斑（优惠价每100克$18；原价每100克$20），清新开胃的同时，口味不太油或太辣。厨师将东星斑贴心做成鱼片，无须担心鱼刺，加入花椒、腌菜和辣椒干，在高汤里蒸熟，加入弹牙的马铃薯水晶粉和黑木耳，增添口感，鲜嫩美味。

桂花蚌是从新鲜的阿拉斯加刺参体壁直接取下的肌肉和部分体壁速冻而成，最大程度的保存了海参体壁的营养成分。松露松茸桂花蚌炒淮山白芦笋（优惠价$76.90；原价$86.90）除了在菜式中加入桂花蚌，还选用了松茸菇，增添特殊香气。厨师先以自制黑松露酱炒香桂花蚌和松茸菇，再加入淮山、白芦笋和鲜百合，蔬菜以高温热炒，恰到好处地保留了食材的风味与爽脆度。

波士顿龙虾黑松露樱花虾炒饭用料十足，鲜美入味。（餐馆提供照片）

爱吃海鲜的朋友别错过波士顿龙虾黑松露樱花虾炒饭（优惠价$76.90；原价$88.90），用料十足，鲜美入味。米饭融合自制黑松露酱，在大火上炒出烟熏镬气，还搭配了樱花虾、白芦笋与松茸菇。最亮眼的是饱满扎实的波士顿龙虾，大口咬下多汁鲜美，很有满足感。

优惠价只限星期一至五，只限使用Maybank信用卡或转账卡付账，或乐天美食奖会员皆可享有优惠。

地址：2 Orchard Turn ION Orchard #04-07 S238801

电话：65099660