新中式风味 本质之美

两家中餐馆新菜单皆有亮点。新加坡国敦河畔大酒店的小红楼，午餐点心采用天然食材新鲜制作。Char翻新后保留招牌美味，也增添新风味。

农历新年之后是中餐馆拟定新方向和新策略的时候。这两家中餐馆的新菜单有亮点，足以让食客在佳节大鱼大肉之后，回味中式料理的本质之美。

1976年创立的小红楼，是本地历史最悠久的海鲜餐馆之一，如今已传承到第三代，以新加坡南洋式海鲜菜肴见称。疫情前在新加坡国敦河畔大酒店（Grand Copthorne Waterfront）开设的这家小红楼，装潢现代简约富时代感，又不失中式风味。设有两间包厢适合私人聚会。

小红楼点心暖胃养眼

2023年初只在这家小红楼推出的午餐点心菜单，适合亲友同事聚餐，一人一口点心，可尝试多款又不会令肠胃负担太大。这些点心都是师傅每天新鲜制作，采用天然食材，不含色素，口味也是经细心研究后开发的。

黑金辣椒蟹肉包（三件$12++）可尝到招牌辣椒螃蟹酱和鲜甜的手剥螃蟹肉，自制的竹炭包蓬松又不失口感。另有同样以辣椒螃蟹为馅的南洋海鲜蛋挞（三件$7.80++）满足喜欢蛋挞的食客，馅料还有干贝和虾。

喜欢霸王肠粉（一份7.80++）的惊喜，粉紫肠粉的颜色取自甜菜根，包裹三种菇类、黑木耳和白萝卜，馅料都先炸过，所以咬下时带有香脆口感。高贵的天鹅紫薯角（三个$7.80++）造型上很吸睛，紫色番薯加上鸡肉、叉烧和香菇，是一道结合功夫与艺术的点心。还有一款创新紫芋流沙包（三件$6.80++）以芋泥制成，可咬到少许芋泥块。

除了点心，也可点粉面饭。咸香丝绸米粉（一份$13.80++）用了新竹米粉，所以特别有弹性，再加上梅香咸鱼等，不难讨好一家大小的欢心。潮式上等海鲜粥（一份$28++）是低调的奢华。上汤蕴含花蟹、啦啦、石斑鱼片和鲜虾的精华，每一口米粒味道丰富，很暖心。

地址：392 Havelock Rd Level 2 Grand Copthorne Waterfront S169663

电话：67357666

Char 叉烧与鸡汤添新味

麻辣叉烧肉品丰腴，还带给舌尖麻与辣的刺激。（餐馆提供照片）

另一家在惹兰勿刹的中餐馆Char，经营九年后翻新，如今更具时代感，还增设酒柜，从家庭式转型更多元化。随着新厨师加入，菜单更丰富，保留了招牌叉烧（从300克$27起），依然丰腴美味。新添的麻辣叉烧（一份$20）平衡叉烧原本带甜的口感，加上舌尖的麻与辣刺激，会吃上瘾。

餐馆选用品质较好的安心鸡，烧烤安心鸡（半只$21起），新推出的猪肚安心鸡汤（四人份$32）在原本受欢迎的鸡汤加入猪肚和白胡椒，还有一只大鸡腿，微辣和药材香带出滋补的美好。冰淇淋辣子鸡（一份$18.80）在原有的辣子鸡加一勺冰淇淋，一冷一热的反差刺激，还有解辣作用。招牌卷风奶油虾（$22）的老虎虾已去壳，方便食用，包裹细如丝的牛油蛋丝，足见师傅功力。

芭蕉羊角豆灵感来自辣烤魔鬼鱼，额外加了香蕉片。（餐馆提供照片）

芭蕉羊角豆（$15.50）以香蕉片的甜味平衡辣味。灵感来自本地风味的辣烤魔鬼鱼，还有芭蕉的香气。蟹肉炒饭（$19.80）则带有叉烧香的镬气，混合斯里兰卡螃蟹肉、飞鱼卵和真姬菇，丰盛的蛋炒饭。

餐馆还有多款精酿啤酒和热茶，适合不同年龄层聚餐。

地址：363 Jln Besar S208994

电话：68427759∕96613578