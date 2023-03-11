一鱼多吃在中式料理并不罕见，厨师通过各式烹调法带出鱼的不同滋味。本地特色餐馆厨师端出中东、印度、中西混合风味的鱼类佳肴，品出更多可能性。

烤、煎、煮，鱼肉经不同烹制方法，各有精彩。不同料理厨师烹制出不同风味，有异国风情也有熟悉的滋味，果然一鱼多吃。

Aniba：摩登中东风味

新加坡的新餐馆越来越多元，2022年底开业的Aniba餐馆，呈献摩登中东料理。

餐馆的位置闹中带静，在金融区中心但又有点隐秘，可乘面向新加坡河的电梯进入餐馆。设计颇有心思，入门的长廊璧上有宛如鱼鳞的设计，呼应菜单以鱼肉为主的特色。

更精准来说，餐馆遵循的是犹太人的“洁食”饮食法则，主食以鱼肉为主，加上各类蔬菜，创出美味火花。菜单由以色列名厨Meir Adoni设制，Aniba餐馆是他和新加坡Foragers集团的合作，后者经营以色列餐馆Miznon和North Miznon。

在本地负责掌勺的主厨Ido Zarmi端上的几道鱼肉菜品，都集合多样食材，口味走极致丰富路线。虽然味道多元，但感觉似少了主次之分。

Aniba餐馆的鱼肉版印度小吃Pani Puri。（餐馆提供照片）

比如印度小吃Pani Puri（$26++）有油甘鱼、番茄、咖喱叶和芫荽，搭配柚子优格酱；来自日本东京的蓝鳍金枪鱼（$47++），摆在焗烤马铃薯小方块上，然后缀满法国黑松露，吃完后再喝一小杯法式番茄清汤。还有一道炸沙丁鱼Mejaoujim（$72++），配开心果、松子、菊芋（jerusalem artichoke）和多种酱料。

Aniba餐馆的蓝鳍金枪鱼配焗烤马铃薯和法国黑松露，吃完后再喝一小杯法式番茄清汤。（黄亿敏摄）

地址：6 Battery Rd #05-03

S049909

电话：96688036

网站：aniba.com.sg

Revolver：印度风味烤鱼

Revolver餐馆带印度风味的烤油甘鱼。（餐馆提供照片）

日本油甘鱼（hamachi）可当刺身，但在摩登印度烧烤餐馆Revolver，主厨兼合伙人之一的乌丁尼亚（Saurabh Udinia，34岁）将它烤制上桌。他选用的是油甘鱼鱼鲛，这是头部靠近下巴部位，以印度香料盐（garam masala）腌制，烤得外脆焦香，鱼肉弹牙，油脂丰富，非常美味。

从即日起至3月底可品尝得到，套餐从每人$169++起。菜式包括以印度传统筒状泥炉（tandoor）烤制的干酪（paneer），搭配芒果酱；烤鹿肉配罗望子和红枣酱泥。

地址：56 Tras St S078995

电话：62232812

网站：www.revolver.com.sg

Nouri：中西特色

星级餐馆Nouri创办人兼主厨伊凡布雷姆（Ivan Brehm）向来钻研不同饮食文化的共同点，新推出的午餐套餐，让上班族舌尖领略东西方美食特色。

Nouri午餐套餐的菜肴结合不同饮食文化特色。（黄亿敏摄）

试吃当天的鱼肉主食是南瓜配澳大利亚肺鱼（Barramundi），干式熟成后微煎，以姜黄油做油封处理。餐盘还有其他配料如南瓜皮和味噌酱汁、以南瓜汁打成的气泡、南瓜籽等，口感有对比。

名为巧克力鱼圆（$14++）的甜品很特别，巧克力冰沙上有糖渍江鱼仔和辣椒，还加入了意大利鱼露。以微辣口味来品巧克力，可追溯到中美洲文明之母的奥尔梅克文明（Olmec）时期。午餐套餐从每人$68++起。

地址：72 Amoy St S069891

电话：92302477

网址：nouri.com.sg

Fat Cow：风味十足

主打和牛肉的日本餐馆Fat Cow近期迎来新主厨饭岛慎晃，鱼肉菜品也做得出色。

Fat Cow厨师做主新菜单，除了主角牛肉，各种鱼肉也处理得美味可口。（餐馆提供照片）

在日本和马来西亚工作过的他，拥有扎实的会席料理和割烹（Kappo）基础。会席料理和怀石料理在日文都称Kaiseki，差别简单来说，会席料理多是搭配酒品，怀石料理则以茶饮为主。

厨师做主的套餐虽然以牛肉为主角，但几道鱼肉菜品也让人回味。前菜比目鱼、微炙的梭鱼和鳗鱼蒸物（tamajimushi），都值得一试，后者像茶碗蒸，但蛋液比例较少，食材用料丰富，有炭烤鳗鱼和海胆天妇罗。宫崎A4和牛及腐皮汤，由柴鱼干煮成汤底，风味十足。午餐套餐每人$168++，晚餐每人$350++。

地址：1 Orchard Blvd

#01-01/02 Camden Medical

Centre S248649

电话：67350308

网址：www.fatcow.com.sg