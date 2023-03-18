作为可食用家禽之一，鸭子在中西餐皆有经典菜式。中式樟茶鸭释出木香与茶味，西式“填鸭”先烤后填，嚼出鹅肝与糯米的醇香。

大上海餐馆的招牌烟熏樟茶鸭。（餐馆提供照片）

鸭肉在中餐料理有许多令人食指大动的佳肴。大上海餐馆（Grand Shanghai）有招牌的烟熏樟茶鸭，吉真宾乐雅酒店（Parkroyal on Kitchener Road）的四川豆花饭庄有法国鹅肝糯米鸭，带出鸭料理的不同滋味。

樟木茶叶释香气

大上海餐馆迎来上海新主厨，也翻新餐单，保留招牌特色菜肴的同时，做了一些调整。

樟茶鸭属于四川省经典传统名肴之一。制作过程繁琐，需要经过腌、熏、蒸、炸等多道工序。成菜色泽金红，鸭肉吃起来皮酥肉嫩，味道咸鲜，带有樟木和茶叶的鲜明香味，上桌时配以荷叶包，供食客卷食。

浓郁的鲜蟹澳大利亚带子烩丝瓜，胜在细滑的丝瓜带上些许海鲜味，海鲜味浓、丝瓜味淡，两者相铺相成，特别对味。轻盈的甜豆炒百合，看似简单的蔬菜料理，清脆的甜豆配上爽口的百合，清爽美味。其他料理有雪菜竹笙鱼茸粉皮汤、冬笋牡丹虾球，还有葱烤鲜鲍红烧肉等。

鲜蟹澳洲带子烩丝瓜浓郁鲜甜。（餐馆提供照片）

清爽的甜豆炒百合。（餐馆提供照片）

餐后甜品，建议点形圆色白似云朵的高丽豆沙，口感轻盈、蓬松、软绵，内馅以红豆沙搭香蕉，甜而不腻。

鹅肝糯米填出滋味

四川豆花饭庄的法国鹅肝糯米鸭。（餐馆提供照片）

脆皮糯米乳猪是人气年菜之一，四川豆花饭庄则为这道料理注入法式风格，推出法国鹅肝糯米鸭。烤鸭去骨后，塞入西式鹅肝和传统中式糯米饭，可搭配黄梨酱和姜茸浙醋汁两种蘸酱，具提味和解腻之妙。由于这道新菜制作耗时多工，每日限量推出，食客须提前预订。

如果喜欢经典川菜，建议点人气重庆辣子鸡，炸得酥脆的鸡肉块，搭配来自重庆的香料和辣椒，还有油炸蒜头增添香气。美味之余，火辣指数不可忽视，不擅长吃辣的话，可要求减辣。

沸腾鱼片带麻辣香。（餐馆提供照片）

麻辣够劲的沸腾鱼片，酱汁里有大量辣椒和花椒，细滑的鱼肉沾满香料的麻辣香气。沸腾鱼片看似水煮鱼，其实跟水煮鱼为“姐妹”版本，区分在于水煮鱼是先把鱼片烫至四成熟，再浇热油烫熟鱼片，然后端上桌；沸腾鱼片则是在腌好的生鱼片上桌前，浇热油烫熟鱼片食用。

招牌的豆中之重，结合黄豆豆腐、紫米豆腐和招牌豆花，以蒸、炸、卤三种方式烹制，呈现豆腐的多元鲜嫩，可尝到浓郁豆香味。豆腐搭配肉碎与生菜，添一份咸香。

甜品推荐招牌的黄金大煎堆，炸得金黄剔透，外脆里糯，越嚼越香，适合多人共享。同样讨喜的是酥炸麻圆，金黄色小煎堆红豆馅料香甜，软糯可口。

即日至3月31日，重庆辣子鸡、法国鹅肝糯米鸭、沸腾鱼片和豆中之重，有50%折扣，只限堂食，附带条件。

大上海餐馆

地址：King's Centre Level 1

390 Havelock Rd S169662

电话：68366866

四川豆花饭庄

地址：Parkroyal on Kitchener Road

181 Kitchener Rd Level 3

S208533

电话：31385359