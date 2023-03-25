厨师做主16道式炭烤晚餐

日本星级厨师本地开设餐馆Hanazen，呈献16道式套餐，将日式炭烤与法式佳肴二合一，带给食客绝佳的美食体验。

日本大阪米其林二星餐馆La Cime创始人日本名厨高田裕介（Yusuke Takada）首次在本地开设海外餐馆Hanazen。设在赞美广场（CHIJMES）的新餐馆开将日式炭烤美味和休闲法式佳肴二合为一。

餐馆分成室内与户外两大区域，室内提供高档日式炭烤美食；户外洋溢休闲法式小馆风情。

开业初期，餐馆仅提供16道式厨师做主晚餐（$250），法式休闲菜单预计于4月推出。Hanazen主打日式炭烤套餐，室内用餐区围绕着开放式厨房，并设有11个座位的吧台。

高田裕介（46岁）出生于日本南部岛屿奄美大岛，2007年他远赴巴黎，先后在知名餐馆Le Taillevent和Le Meurice工作。2010年回到大阪开餐馆La Cime，两年内摘下米其林星，2016年至今连续六年获得米其林两星肯定，名列世界50最佳餐馆。

日本大阪米其林二星餐馆La Cime创始人高田裕介名厨，在本地开设首家海外餐馆Hanazen。（餐馆提供）

结合日法烹调技术

炭烤套餐以厨师做主形式呈现，菜单精选当季优质食材，每周三次从日本空运来新。16道式套餐结合特色菜品与日式串烧，烹制手法以日式炭烤技巧为基础，结合法式腌制方式与酱汁。高田裕介对日式串烧和炭烤情有独钟，于是决定融合法式烹调技术和口味，以厨师做主形式呈现炭烤菜式。炭烤食材不只限于鸡肉，还包括其他食材如羊肉、牛肉，以及蔬菜，为本地食客带来非一般新口味。

例汤每天更换，首先上桌的昆布柴鱼汤加了鸡骨熬煮六小时，有别于日式汤头的清淡，汤色呈琥珀色，风味浓醇，让人一喝倾心。

La Cime招牌菜血肠Boudin Dog变身本地版本Singa-Dog，馅料以鸡肉松和鸡肝取代鸡血。黑色的表皮来自竹炭，还加上黑果酱汁。

新加坡菜单上的Singa Dog肉球，是La Cime招牌菜血肠Boudin Dog的另一版本。（餐馆提供）

牛肉与鲔鱼挞混合了生和牛与鲔鱼，鲔鱼的鲜甜与和牛的浓郁肉香，搭配薄脆的挞饼，一口咬下，鲜香气在口中爆开，亮眼的粉红色挞饼则是以甜菜根制作而成。

混合了生和牛与鲔鱼的牛肉与鲔鱼挞。（餐馆提供）

特别喜欢盛放在木盒子中的意式奶冻，创意灵感来自咖椰吐司，奶冻呈青白两色，青色的香兰布丁里加入时令日本蛤蜊，搭配享用的小薄片面包上有油菜籽与鱼子酱，香滑好味。

鮟鱇鱼肝有海底鹅肝之美称，口感犹如慕斯，酒蒸后冻，入口沁凉滑顺。鮟鱇鱼肝肥嫩且营养丰富，配着酸菜和日本山菜urui享用，正好化解了鱼肝的油腻。

日式烤鸡串搭不同酱料

紧接着上桌的是日式烤鸡串。简单来说，就是将鸡的各个部位切成小块串在竹签上，用炭火烤制。当天尝到了鸡尾、鸡心、鸡胗、鸡肝、鸡翼，还有油脂多、烤出来特别焦香有嚼劲的鸡皮，同样是炭烤但搭配不同酱料，如鸡心配芥末与橄榄酱，鸡肝串佐法式白葡萄酒酱，鸡翼则以昆布拌饭素调味。

鸡肝串佐法式白葡萄酒酱，将日本烤鸡串融合法式元素。（餐馆提供）

鸡尾是整只鸡脂肪最多的部分，一只鸡身上只能取到非常小一块，故在日本算是最受欢迎的鸡烤串之一。鸡尾配烤虾以虾汤腌制，品尝时一口虾一口鸡尾，搭配牛肝菌酱，品尝到的是炭烤香气和食材本身的鲜味。

此外，还有鲍鱼与鸡胗串，鲍鱼以备长炭烤制，锁住食材的天然鲜味，再配以Gyoja Ninniku香菜蒜蓉奶油汁调味，软嫩而不失嚼劲。

鲍鱼与鸡胗串，以香菜蒜蓉奶油汁调味。（餐馆提供）

味噌汤汁里的喉黑鱼细嫩甜香，搭配清甜白萝卜和蜂斗菜（fukinoto），口感清爽软嫩。

除了鸡鱼菜式，还有充满丰腴油香的羊肩肉，肉香饱满醇厚，搭配调味后的酸奶，化掉了羊膻味。炭烤压轴是肋眼和牛，搭配法式perigueux酱汁，牛肉肉质柔软，带炭烤香。

享用完优质丰富的肉类，最适合来一碗寿面平衡味蕾，汤头以鸡骨鸡油熬煮，面条吸饱汤汁，香浓诱人。

甜品是餐馆自制的京都宇治抹茶雪糕，搭配发酵香蕉奶油。最后厨师还给每人送上一块小巧的经典法式金砖蛋糕，餐馆将鸡肉物尽其用，就连烤制法式金砖蛋糕时也不错过，金砖蛋糕外层涂了鸡油，入口湿润松软。

地址：30 Victoria St #01-21/22 CHIJMES S187996

电话：98202963