黑椒水滴和牛丁 舌尖上的家常味

中餐馆玉凤楼主厨陈顺煌师傅对牛肉丁情有独钟，经常利用这个食材研发烹制出不同的风味。他为读者示范一道黑椒水滴和牛丁，加入少见的贡菜和水滴辣椒，增添口感又解腻。

黑椒汁与牛肉是好拍档。西餐中，黑椒牛排是颇受欢迎的一道主菜；中餐也有黑椒牛肉丁，黑胡椒香浓郁，多汁好味。

开在新加坡游泳俱乐部的中餐馆玉凤楼（Jade Phoenix）主厨陈顺煌（44岁）师傅对牛肉丁情有独钟。曾在本地多家著名酒楼和高级酒店餐馆担任厨师的他，每到一家餐馆上任时，都会为餐馆菜单注入一道牛肉丁菜式，不同之处在于所选用的配料和口味都不相同。

融合特别食材 增添酸甜味与口感

陈顺煌为玉凤楼特别创制的黑椒水滴和牛丁，每一口都充满黑胡椒的香味，深受食客欢迎。不同于一般炒牛肉丁，他在菜式中加入特别食材，如贡菜和意大利“水滴辣椒”，前者色泽鲜绿，口感爽脆；后者带酸甜味，外形呈水滴状，用于烹饪还能起装饰效果。

烹煮黑椒水滴和牛丁所需的食材。（龙国雄摄）

陈顺煌说：“贡菜和水滴辣椒在本地并不常见，黑椒牛肉丁口味较重，加入酸酸甜甜的水滴辣椒和爽口的贡菜，不仅增加多一层口感，吃起来也不会那么腻。”

陈顺煌分享，黑椒牛肉丁是一道家常菜，新手也可以轻松在家做。选用和牛是因为它富含较多水分和肉汁，吃起来更美味。他说，在家烹煮这道菜时，可选用普通牛肉，不过，一般牛肉的油脂不多，口感偏硬。“贡菜在本地市场较难找到，可以莴笋代替，莴笋也脆口，但没有贡菜那么爽脆。”

控制油温封住牛肉汁

此外，使用高温煎牛肉丁，控制好油温，能更好地封住肉汁，牛肉炒出来也更好吃。“先用大火把牛肉丁煎到四面焦脆，不过内里还是红润的，呈半生熟。当牛肉丁混合其他配料一起翻炒，炒好后牛肉已差不多是七分熟。”

中餐馆玉凤楼主厨陈顺煌每到一家餐馆上任，都会为餐馆菜单注入一道和牛丁菜式。（龙国雄摄）

陈顺煌出生于香港，18岁那年为了学一门手艺，在友人的介绍下，在中餐馆当起学徒。他在家中排行最小，哥哥也是一名中餐厨师，在香港发展。30岁那年他抓住人生机遇，来到新加坡工作，一待就是十几年。

陈顺煌早婚，育有一男一女，儿子目前在香港念大学，女儿则在本地念小学。平日休假时，他都留在家为家人做饭。“我负责做饭，太太负责洗碗看孩子，就简单地煲个汤，蒸条鱼，小日子过得简单。”不过，他注重健康，平日饮食清淡，在家做饭煲汤，连盐都不下。

当一名厨师，须不断鞭策自己，不断创作新菜式。这些年，陈顺煌热衷于发掘特别食材融入菜色中，并且研究特别的烹调法。面对市场上花样百出的新菜式，他始终告诫自己，做菜一定要立足根本，先把基本功练扎实，凸显食材本味，而不是浮于表面。“做法可以有变化，但味道一定要保留传统，创新如果过了火，失去菜肴的传统味道，样子也不像了，反而令人难以接受。”

黑椒水滴和牛丁（四人份）

烹煮时间：15分钟

食材A：青葱15克、蒜蓉5克、和牛200克、贡菜70克、黑胡椒5克、洋葱60克、牛油10克

食材B：生抽10至12毫升、糖1克、鸡粉2克、水滴辣椒25克、麻油3毫升

食材C：太白粉5克、水10毫升

做法：