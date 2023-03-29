位于荷兰村罗弄曼蒙（Lorong Mambong）的Takeshi-San日式居酒屋，每逢周四至周六晚上，都有乐队为食客提供现场娱乐。

食客沉浸在动人音乐的同时，还能享受逾30道烧物、炸物下酒菜，如日式烤鸡串、烧烤鸡肉丸、烤青椒、烤香菇、马苏里拉芝士串配辣酱、香辣炸鸡排、玉米可乐饼、炸鸡软骨、日式炸虾，还有寿司、关东煮、日式煎饺等料理，搭配各种酒精饮料。

Takeshi-San日式居酒屋提供各种日式烤串。（餐馆提供）

每天傍晚5时至晚上7时，是居酒屋的欢乐时光，在该时段享用生啤酒、高球（Highball）、翠琴酒（Sui Gin）、清酒和梅酒，可享有$5优惠。

日式开胃小菜也称“珍味”（Chinmi Chinmi），为欢庆新菜单的推出， 享用居酒屋的六种珍味，现只需$19.90（原价$25），一套包括：酱油味新鲜山葵、龙虾沙拉、腌渍海蜇、山葵腌大粒贝、泡菜腌大粒贝，以及香辣蛤蜊，搭配脆饼享用。

地址：38 Lorong Mambong S277694

电话：88751515

享用Takeshi-San的六种珍味小菜，现只需$19.90（原价$25）。（餐馆提供）

樟宜机场第二搭客大厦（T2）户外，首开Overflow音乐酒吧。（餐馆提供）

樟宜机场第二搭客大厦（T2）南端户外，近日新开了一家名为Overflow的音乐酒吧，成为旅客和本地食客享受露天用餐的另个好去处。每周一至六，音乐酒吧邀来表演嘉宾，为食客带来精彩现场乐队表演，演绎中英语及广东歌曲。

餐馆坐落在樟宜机场连道的末端，脚踏车爱好者或到这一带跑步的公众可在这里短暂休息，享用一杯冷饮，同时欣赏现场表演。 养宠物的朋友，也能把宠物带来这里和亲友聚会用餐。

菜单列了不少吧台小食，如牛油果酱配墨西哥玉米片、松露炸薯条、烤章鱼佐芝麻酱油、熏鸭瑞士薯饼等，当然也少不了适合与三两好友共享的比萨，包括：经典夏威夷口味，以及韩意式口味结合的融合比萨。酒精饮料有生啤酒、烧酒、威士忌、干邑白兰地、红酒、白酒、气泡酒等，餐馆也为不喝酒的食客提供非酒精饮品。

地址：60 Airport Boulevard #01-T2S-01 Changi Airport T2 S819643

电话：98942859