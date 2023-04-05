【潮什么】小心！这些常见的食物可能有毒

河豚有毒众所皆知，但你是否知道马铃薯、四季豆、黑木耳、黄豆等常见食材都可能有毒呢？

上周曾发生一件轰动新马的食物中毒致死事件。马来西亚居銮一对老夫妇因食用了向流动鱼贩购买的“鸡腿鱼”（即当地河豚的俗称）双双中毒入院，老妇最终不治身亡，死于河豚毒素导致的呼吸衰竭和心律失常。

常言：“病从口入”；饮食不当是引发各种疾病的原因之一，而有些食材烹煮不当，更是会引发食物中毒。zaobao.sg帮你整理看哪6种常见的食材其实含有毒素？

1. 河豚 | Pufferfish

河豚含有剧毒，处理不当或导致食用者死亡。（Pixabay）

全世界大约有350种河豚，大部分的河豚都含有剧毒。据说河豚毒素比氰化钾（Potassium cyanide）还要毒，极其危险。

一般来说，河豚的毒集中在内脏。如果在处理的过程中导致内脏破裂，含有毒素的汁液喷到鱼身就会导致鱼肉含有剧毒，吃了自然会中毒。

正因为如此，要处理好河豚，厨师就必须经过专业的训练。在日本，他们必须考取资格才可准备及售卖河豚料理。

2. 木薯 | Tapioca

生木薯水解后会释放出氰酸钾。（Pixabay）

新加坡常见的木薯糕，其中的原材料木薯原来含有致命毒素？

生木薯含有致命毒素是亚麻仁苦苷，经水解后会释放出氰酸钾（Cyanide）。一般吃没煮熟或生的木薯，甚至喝其汤，都有引发中毒的风险，严重者甚至会休克或死亡。

但是煮熟后的木薯含有丰富的维生素及矿物质，所以只要确保煮熟便可安心食用。

3. 四季豆 | Long Bean

生四季豆里的皂素（Saponin）会严重刺激消化道。（Pixabay）

外出用餐时，须注意四季豆是否炒熟。因为四季豆里的皂素（Saponin）会严重刺激消化道，豆里还含有会凝血的凝血素，以及胰蛋白酶与亚硝酸盐会刺激人体的肠胃，人吃后易中毒而引发肠胃炎症。

4. 马铃薯 | Potato

马铃薯中含有龙葵碱（Solanine）毒素。（Pixabay）

马铃薯中含有龙葵碱（Solanine）毒素，但一般成熟的马铃薯含量很少，不会引起中毒。但是在发绿不成熟或发芽的部位毒素含量剧增，吃了容易引起中毒。轻者恶心、腹痛，重者可出现呼吸困难。

如果马铃薯发芽不严重，可将芽眼彻底挖除干净，并剔除发绿部分，然后放在冷水里浸泡约1小时再烹煮（龙葵素会溶解在水中）。

5. 豆浆（黄豆）| Soybean

黄豆含有皂素（Saponin）毒素。（Pixabay）

生黄豆含有皂素（Saponin）毒素，或会妨碍蛋白质的吸收，并对肠胃有刺激作用，使人恶心、呕吐。 因此一旦喝下没有煮熟的豆浆，就会在食用的半至一个小时内出现食物中毒的症状。

在煮豆浆的时候，当温度达到80度左右，皂素会受热膨胀起来形成泡沫，造成“假沸”现象，但其实并没有完全煮熟。要完全消除豆浆中的皂素等有毒成分，具体方法是，看到豆浆沸腾后，再煮8分钟。

6. 木耳 | Fungus

新鲜的木耳其实含有卟啉类光感物质（Porphyrin）。（互联网）

木耳含有丰富的纤维及矿物质，然而新鲜的木耳其实含有卟啉类光感物质（Porphyrin），在一定的情况下会诱发日光性皮炎，导致皮肤疼痛、水肿。

一般来说，没有卟啉代谢异常、或不会长时间暴晒在太阳底下的人，偶尔生吃木耳也不会出现太大的问题。不过市面上售卖的黑木耳，一般都是晒干加工后的产物，那是否就代表食用无害呢？

干的木耳不可以浸泡太长的时间。（互联网）

其实干的木耳本身无毒，但是泡发时也需要注意时间和温度，避免木耳受到细菌、霉菌等微生物的污染。 长时间浸泡会产生一种毒性极强的毒素——“米酵菌酸”（Bongkrek Acid），或导致人体器官衰竭。