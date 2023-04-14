私房四川火锅 沸腾的川味

食一锅人间烟火，热气升腾间暖胃又暖心。

滨海宾乐雅酒店（Parkroyal on Beach Road）的四川豆花饭庄近日推出私房四川火锅。

火锅盛放在一个漂亮的鸳鸯铜锅中，结合丰富食材，如：海鲜拼盘、肉类拼盘、素菜菌菇拼盘、面食与主食如：绿豆宽粉和茉莉香米饭，搭配餐馆自调火锅蘸料享用，最后奉上餐馆招牌甜品，枸杞甜豆花结束一餐。

汤底是由四川豆花饭庄行政主厨赖永江师傅精心特制，除了有辛辣美味的麻辣牛油锅、开胃的老坛酸菜鱼骨浓汤，也有口味温和且不辣的浓汤花胶锅（需另加$28），新鲜食材和绝妙汤底共融共生，尽情释放原滋原味。

四川火锅一锅百味，试菜当天品尝的是结合麻辣牛油锅和浓汤花胶锅的鸳鸯锅，个人更偏好浓汤花胶锅，可以吃出食材的原味。奶白色的汤头富含大量的胶原蛋白，味道鲜美。喜欢重口味的则首选麻辣牛油火锅，集合麻辣鲜香。

餐馆以精致的汤底与高档食材，满足食客需求。在火锅食材搭配上，自然也融合高端菜品为卖点，其中，海鲜拼盘就包括：龙虾、八头鲍鱼、龙趸鱼片、扇贝、竹蚌、大虾、墨鱼仔、手打鱼圆和虾滑。肉类拼盘中澳大利亚雪花牛肉、日本黑豚肉卷、三层肉、羊肉、乌鸡、蜂窝牛肚；素菜菌菇拼盘则包含莴笋、娃娃菜、番茄、鲜菇、豆腐、百叶豆腐、玲玲卷、莲藕、西兰花、马铃薯等。

即日至12月31日，四川豆花饭庄私房四川火锅每天午、晚餐供应，每人收费$98++（堂食需至少两人，须提前一天预订）。

除了私房四川火锅，餐馆同时推出夏季海鲜套餐，以应季海鲜食材入馔，呈现拿手的海鲜佳肴。精选菜式色泽鲜艳，诱人食欲，包括：川式小海鲜六味碟、海鲜酸辣汤、狂撒椒盐小青龙12片、蓉城麻辣红斑、贡椒黄金九孔鲍、啤酒蒜香中国龙虾、手工剁椒日本生蚝、鲜花椒爆炒竹蚌、碧绿葱椒墨鱼仔、金盏四宝蔬、日本鲑鱼籽葱油拌面、以及刺身草莓和牛冰淇淋，四人套餐收费$298起。

四川豆花饭庄推出夏季海鲜套餐，以应季海鲜食材入馔。（四川豆花饭庄提供）

地址：7500 Beach Rd S199591 电话：31386711