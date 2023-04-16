生菜西班牙冷菜汤与蟹肉甜甜圈适合热天享用，在家也能轻松准备。甜甜圈面团的食谱简单，初学者也能轻易上手。制作生菜西班牙冷菜汤时，甚至可加入一些伏特加或琴酒招待朋友。

在酷热的天气，最适合享用透心凉的生菜西班牙冷菜汤（Lettuce Gazpacho）。

位于滨海湾花园花穹（Flower Dome）的Marguerite餐馆主厨威尔逊（Michael Wilson），要跟读者分享生菜西班牙冷菜汤与蟹肉甜甜圈食谱，它适合狮城的热带气候，作为晚餐派对的开胃菜，也足够气派，令人印象深刻，属于一道容易在家轻松准备的料理。

展现香草和蔬菜新鲜风味

这道料理需要的主要食材，是蔬菜、新鲜香草和螃蟹，由几个部分组成，包括淋上辣椒油的生菜西班牙冷菜汤，还有塞了螃蟹沙拉的自制甜甜圈。由于汤品没有经过烹煮，能充分展现出香草和蔬菜的风味与鲜度。威尔逊强调，所选用的香草和蔬菜品质越好，做出来的汤品味道越美味。制作蟹肉沙拉时，如果不想用罐装蟹肉，可选择泥蟹（mud crab）或北美珍宝蟹（dungeness crab）自己做蟹肉。

生菜西班牙冷菜汤与蟹肉甜甜圈的食材讲究新鲜。 （邝启聪摄）

制作过程中，生菜西班牙冷菜汤的粘稠度会根据蔬菜的含水量而变化，可边试味道，边根据个人喜好调整口味。如果认为汤太浓稠，可加水稀释，并加少量柠檬汁和盐调味；如果喜欢汤浓稠一点，可加多一点鳄梨。威尔逊建议使用电子秤测量食材，油炸时也最好用油炸电子温度计。他提醒不要把煎锅挤得太满，好让油温保持一致。

轻松学做发酵面团

威尔逊说：“甜甜圈面团的食谱挺简单，对制作发酵面团的初学者来说，是很好的入门，难度只有一颗星。这是个软面包（soft roll）食谱，如果用来烤，可以做成热狗面包，也可轻易做成甜味或咸味甜甜圈。我强烈推荐做甜甜圈时，不妨留下几个蘸上糖，可做成有趣的零食。”

有朋友到威尔逊家里烤肉时，他也会制作生菜西班牙冷菜汤，搭配一大盘甜甜圈，“我忙着烤肉时，朋友都会先享用甜甜圈。有时，我会调皮地在生菜西班牙冷菜汤里加入一些伏特加（Vodka）或琴酒（Gin）。”

碰到有客到访，威尔逊会下厨，平时只有他和太太在家的话，负责做饭的是厨艺不俗的太太。威尔逊说：“太太来自孟买，她做的咖喱有点不同，有葫芦巴（fenugreek）、八角和豆蔻。我会吃任何用爱烹煮的食物。变化是生活的调味品。”

家人是威尔逊精湛厨艺的粉丝，他的母亲特别喜欢吃他做的南瓜汤和煎饼，“我们经常一起准备传统澳大利亚烤肉，把牛排和羊肉放在烤架上烧烤，加一点盐、胡椒和新鲜香草。我们也烤香肠面包。”

Marguerite餐馆主厨威尔逊喜欢给到家做客的朋友，准备清爽的生菜西班牙冷菜汤与蟹肉甜甜圈。（邝启聪摄）

生菜西班牙冷菜汤与蟹肉甜甜圈（四人份）

★生菜西班牙冷菜汤（约800毫升）

食材：茴香120克、鳄梨半个、去皮小红葱50克、黄瓜180克、青灯笼椒120克、菠菜50克、白酒醋24克、大蒜半瓣、罗勒10克、薄荷5克、长叶莴苣（romaine lettuce，俗称罗曼生菜）130克、水150克、海盐7克、希腊优格（Greek yoghurt）150克

做法：

1.把所有材料洗净，放入搅拌机中搅拌1分钟，直至顺滑。

2.过细筛后，放入冰箱冷藏，备用。

★甜甜圈（约15个）

食材：面包粉（bread flour）215克、糖40克、盐2克、干酵母4克、鸡蛋24克、冷水106克、牛奶粉11克、牛油32克

做法：

1.将面粉、糖、盐、酵母、奶粉混合一起，加入水和鸡蛋，揉面团10分钟或直至面团可拉伸却不断裂，然后加入牛油。

2.把面团放在抹了油的碗里，盖上保鲜膜，静置至面团膨胀至两倍大（约45至60分钟）。

3.轻轻揉搓面团以去除空气，然后把它做成各20克的面团球。用手掌把面团轻轻压扁，放在一个有盖的容器，喷上一点食用油以免面团变干，静置至面团变大一倍（约20分钟）。

4.将面团放入油中，以160摄氏度炸4分钟，直到外层金黄色，内层煮熟，放置冷却。

★蟹肉沙拉馅

食材：蟹肉200克、蛋黄酱45克、第戎芥末酱（Dijon mustard）10克、切丁辣椒半条、去皮并切丁小红葱20克、柠檬果皮半个、半个柠檬的果汁、切碎莳萝5克

做法：

1.将蛋黄酱、芥末和柠檬汁混合。

2.加入其余食材，混合一起。注意不要把蟹肉弄得太碎，以保留它的口感。

★辣椒油（可购买，或自己制作）

食材：辣椒片20克、花椒粒10克、白胡椒粒5克、八角3克、桂皮4克、无味食用油125克（如葵花籽油、油菜籽油或玉米油）

做法：将油加热至140摄氏度，倒入香料，冷却后过滤。

★生菜西班牙冷菜汤与蟹肉甜甜圈

1.在甜甜圈中间切一条缝，塞入蟹肉沙拉馅，撒上三文鱼卵。

2.把汤分成四碗，淋上辣椒油，趁冷享用，有消暑之妙。