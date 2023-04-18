七家吉隆坡好料6月登陆狮城

七家在马来西亚吉隆坡的老字号和知名美食，将在6月的登陆狮城，在筹备中的乌节门（Orchard Gateway）“品巷”（Eat Alley）食阁开业。记者先飞到吉隆坡“探吃”，也期待新加坡版的原汁原味。

冠记云吞面的综合面，有鸡脚、叉烧和云吞。（陈爱薇摄）

冠记云吞面

茨厂街超过70年老字号，如今传至第三代。云吞面、叉烧面、鸡脚面和油鸡面等深受欢迎喜爱，另一秘诀是自制全蛋面条。

地址：95 Jln Hang Lekir 50000 Kuala Lumpur

颂记牛丸粉可选择纯牛肉丸、纯肉片或牛杂，配客家面。（陈爱薇摄）

颂记牛丸粉

1945年在市区半山芭一带开始，如今传到第三代，坚持以新鲜牛肉制作牛肉丸、牛肉片和牛杂等，配客家肉碎面。

地址：86 Jln Tun H S Lee 50050 Kuala Lumpur

甘香卤鸭的色泽好看，味道中和，可搭配各式小菜。（陈爱薇摄）

甘香卤鸭

47年前开业的自创卤鸭，褐色卤鸭和汤汁比常见偏黑色泽来得浅，卤鸭配油饭，还有卤猪脚、卤大肠、卤花生和咸菜等。

地址：8 Jln Tengah, Bandar Baru Petaling Jaya 46200 Petaling Jaya

蓬莱的月光河打了一个生鸡蛋，粿条片特别顺滑。（陈爱薇摄）

蓬莱福建面

以炭火炒出镬气十足的福建面、月光河和伊面等，猪油渣下得够，粉面条湿润又入味，炒功了得。还有炸鱼饼等小食。

地址：85 Jln Genting Kelang, Taman Ayer Panas 53000 Kuala Lumpur

祥发肉骨茶的一人份肉骨茶，汤浓，但不带厚重药材味。（陈爱薇摄）

巴生港口大树下祥发肉骨茶

福建式，有干湿两种，不放多余配料，以免影响肉骨茶原味。可个别点卤猪脚、卤粉肠、肉骨茶汤啦啦和炒青菜。

地址：115 Jln Tengku Badar, Kawasan 13, 42000 Pelabuhan Klang

猪肉粉配老鼠粉干，是当地食客喜欢的组合。（陈爱薇摄）

阿马猪肉粉

清甜汤底以纯猪大骨熬制，肉片、猪肝、猪腰和其他内脏处理干净，熟度刚好。干捞面条和黑色酱汁完美搭配。

地址：泉发茶餐室，2 Jln Bunga Tanjung 9, Taman Muda 68000 Ampang

马来西亚连锁餐馆PappaRich的首席执行官刘思远（44岁）出生于吉隆坡，准备把这些他所熟悉和思念的味道带到新加坡，于6月在乌节门（Orchard Gateway）底层二楼，开设富有当代南洋风的主题食阁“品巷”（Eat Alley）。

这些吉隆坡美食好些是隐藏版好料，只有当地人才知道，不一定是游客热门寻食热点。还有一家不在上述名单内的是武吉加里尔一带的Nasi Lemak Fatty。

这个冷气食阁将有140个座位，每道食物的价格会定在$10以下。记者接下来会继续跟进报道。