七家吉隆坡好料6月登陆狮城

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陈爱薇

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发布 / 2023年4月18日 6:14 PM
冠记云吞面（左上角顺时钟）、颂记牛丸粉、甘香卤鸭、阿马猪肉粉、巴生港口大树下祥发肉骨茶和蓬莱福建面，即将于6月在乌节门的“品巷”（Eat Alley）开业。（陈爱薇摄）
冠记云吞面（左上角顺时钟）、颂记牛丸粉、甘香卤鸭、阿马猪肉粉、巴生港口大树下祥发肉骨茶和蓬莱福建面，即将于6月在乌节门的“品巷”（Eat Alley）开业。（陈爱薇摄）

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七家在马来西亚吉隆坡的老字号和知名美食，将在6月的登陆狮城，在筹备中的乌节门（Orchard Gateway）“品巷”（Eat Alley）食阁开业。记者先飞到吉隆坡“探吃”，也期待新加坡版的原汁原味。

冠记云吞面的综合面，有鸡脚、叉烧和云吞。（陈爱薇摄）

冠记云吞面

茨厂街超过70年老字号，如今传至第三代。云吞面、叉烧面、鸡脚面和油鸡面等深受欢迎喜爱，另一秘诀是自制全蛋面条。

  • 地址：95 Jln Hang Lekir 50000 Kuala Lumpur
颂记牛丸粉可选择纯牛肉丸、纯肉片或牛杂，配客家面。（陈爱薇摄）

颂记牛丸粉

1945年在市区半山芭一带开始，如今传到第三代，坚持以新鲜牛肉制作牛肉丸、牛肉片和牛杂等，配客家肉碎面。

  • 地址：86 Jln Tun H S Lee 50050 Kuala Lumpur
甘香卤鸭的色泽好看，味道中和，可搭配各式小菜。（陈爱薇摄）

甘香卤鸭

47年前开业的自创卤鸭，褐色卤鸭和汤汁比常见偏黑色泽来得浅，卤鸭配油饭，还有卤猪脚、卤大肠、卤花生和咸菜等。

  • 地址：8 Jln Tengah, Bandar Baru Petaling Jaya 46200 Petaling Jaya
蓬莱的月光河打了一个生鸡蛋，粿条片特别顺滑。（陈爱薇摄）

蓬莱福建面

以炭火炒出镬气十足的福建面、月光河和伊面等，猪油渣下得够，粉面条湿润又入味，炒功了得。还有炸鱼饼等小食。

  • 地址：85 Jln Genting Kelang, Taman Ayer Panas 53000 Kuala Lumpur
祥发肉骨茶的一人份肉骨茶，汤浓，但不带厚重药材味。（陈爱薇摄）

巴生港口大树下祥发肉骨茶

福建式，有干湿两种，不放多余配料，以免影响肉骨茶原味。可个别点卤猪脚、卤粉肠、肉骨茶汤啦啦和炒青菜。

  • 地址：115 Jln Tengku Badar, Kawasan 13, 42000 Pelabuhan Klang
猪肉粉配老鼠粉干，是当地食客喜欢的组合。（陈爱薇摄）

阿马猪肉粉

清甜汤底以纯猪大骨熬制，肉片、猪肝、猪腰和其他内脏处理干净，熟度刚好。干捞面条和黑色酱汁完美搭配。

  • 地址：泉发茶餐室，2 Jln Bunga Tanjung 9, Taman Muda 68000 Ampang

马来西亚连锁餐馆PappaRich的首席执行官刘思远（44岁）出生于吉隆坡，准备把这些他所熟悉和思念的味道带到新加坡，于6月在乌节门（Orchard Gateway）底层二楼，开设富有当代南洋风的主题食阁“品巷”（Eat Alley）。

这些吉隆坡美食好些是隐藏版好料，只有当地人才知道，不一定是游客热门寻食热点。还有一家不在上述名单内的是武吉加里尔一带的Nasi Lemak Fatty。

这个冷气食阁将有140个座位，每道食物的价格会定在$10以下。记者接下来会继续跟进报道。

  • 地址：277 Orchard Rd, #B2-12 Orchard Gateway S238858

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