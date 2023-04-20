嘉和餐馆以葡萄酒和威士忌佐中餐

以酒佐餐不只是西餐概念，中餐配酒也别有滋味。嘉和餐馆推出红葡萄酒和威士忌的酒菜选项，适合不同聚餐活动。

食客可选堂食酒菜，或将美酒外带，选择灵活。有两种套餐可选，每桌$1288++（最少10人）的菜色包括：砂拉越胡椒鲍鱼仔花胶炖鸡汤、樱花姜豆腐清蒸鲈鱼扒、珍菌炒鸭肉生菜杯 、浓郁柑橘酱煎西班牙猪扒、滑蛋龙虾仔脆生面等。升级版菜单则是每桌$1888++（最少10人），菜色为：原粒冬瓜金华火腿炖鱼翅海鲜双耳、蒜茸冬菇清蒸野生笋壳鱼、煎酿海参芋头伴三头鲍西兰花等。

酒品包括一瓶欧肯特轩12年单一麦芽苏格兰威士忌。（餐馆提供）

两种套餐的酒品组合是：一瓶欧肯特轩12年单一麦芽苏格兰威士忌（700ml），搭配一瓶奔富蔻兰山76西拉赤霞珠干红葡萄酒（Penfolds Koonunga Hill 76 Shiraz Cabernet）或一瓶侯伯王克兰朵红葡萄酒（Clarendelle Rouge by Haut Brion）。

以上两款套餐均可在嘉和餐馆及嘉和Grand餐馆享用。详情可上网www.jiahe.com.sg。

地址：1 Farrer Park Station Rd One Farrer Hotel Level 1 #01-01 S217562（嘉和Grand餐馆）；1 Farrer Park Station Rd #01-14/15/16 Connexion S217562（嘉和餐馆）

电话：65389688（嘉和Grand餐馆）；66948988（嘉和餐馆）