限定美食总是令人期待！知名蛋糕品牌Lady M最近推出季节限定的草莓法式千层蛋糕，西餐馆Meat n’ Chill庆祝八周年，推出限定点菜式自助餐。

Lady M 草莓法式千层蛋糕

以法式千层蛋糕著名的纽约知名蛋糕店Lady M，推出季节限定的草莓口味，至5月31日。

草莓法式千层蛋糕（Strawberry Swirl Mille Crepes）以松软的草莓海绵蛋糕为主，结合层层饼皮和草莓奶油，形成轻盈甜美的滋味。

这款草莓法式千层蛋糕讲究食材，亮点就在精心制作的草莓泥，使用来自日本德岛（Tokushima）家庭农场的草莓，德岛以盛产鲜红多汁的草莓闻名。草莓泥搭配来自英国的优质鲜奶油，做成香浓的草莓奶油，抹在层层叠叠、薄透如纸的手工饼皮之间。

蛋糕上面有浓郁的草莓奶油和用新西兰草莓干制作的草莓粉，呈现有如粉红春天的甜美梦幻，赏心悦目。蛋糕口感绵密滑顺，甜中微酸的滋味，带有草莓的优雅香气，口齿留香，尤其适合搭配黑咖啡，感受富有春天活力的下午茶时光。

网站：ladym.com.sg

Meat n’ Chill为庆祝八周年，举行限定点菜式任吃自助餐。（商家提供）

Meat n’ Chill 限定点菜式自助餐

主打猪排骨与牛扒的Meat n’ Chill，为庆祝八周年，举行限定点菜式自助餐。

丰盛的自助餐有排骨、牛臀肉盖（picanha）、熏牛腩肉、牛排和熏鸭等。大口吃肉之余，少不了美式配菜，包括烤黄梨、烤虾、香肠、芝士通心粉、烤面包、沙拉、牛油玉米，还有松露薯条，并提供无限畅饮啤酒，收费每人$59.90++。

最令人回味的是餐馆的招牌BBQ猪排骨，采用厨师特制的腌料腌制超过24小时，经过慢煮和熏烤。推荐Bourbon和Hickory口味的猪排骨，厚实软嫩的猪肉烤得恰好，一口咬下骨肉分离，肉质不柴也不肥腻，满是浓郁烧烤香味。酱料胜在咸甜适中，提升猪排骨的美味。

庆祝活动除了美食以外，Meat n’ Chill将在Instagram办幸运抽奖活动，两名幸运儿将有机会各携带四名宾客免费享用自助餐。

点菜式自助餐将在4月27日开始，暂定至5月25日，须要预约。

网站：meatnchill.com