在本地尝日本春季食材之美

春天来临，不少人出游到日本赏花和品美食，据媒体报道，日本因游客需求强劲酒店价格较疫情前上涨。其实，新加坡也不乏优质日本料理，无须飞日本也能赴一场日本春季美食之约。

★Mikuni

位于费尔蒙酒店（Fairmont Singapore）的日本餐馆三国（Mikuni）推陈出新，主厨宇野启介新推出名为“原点”的菜单，多道单点新菜寓意回归初心。

招牌菜如金枪鱼佐黑松露Tamari酱油 （$68++），黑松露的味道适中，为带有油脂的鱼肉提香。另一道会正中海鲜爱好者下怀，北海道海胆、雪蟹和带子组合（$54++），分量足而且摆盘精致。餐盘像个日本院子，有小屏风装饰，干冰的烟雾袅袅效果。

宫崎县的猪肉三层肉 （$58++）慢煮多时达到肉质入口即化的状态。低温真空烹煮，然后炭烤增加一份香气。

这次主厨在烹制和呈现方式上花了心思。日本鲍鱼（市价）先以日本清酒蒸后放在铁板烧上煮熟，他特地在餐桌旁秀了小小火焰秀后淋上鲍鱼干酱。吃乳酪蛋糕时，添加一款以液氮速冻的紫苏叶，叶子外层变得爽脆，主厨一把抓碎洒在餐盘中，有一种落叶的诗意美感。

试吃两款甜品都有特色，一是主厨从奶奶的京都家乡进口西京（saikyo）味噌制作乳酪蛋糕（$25++） ，让咸味多些层次。另一道黑芝麻甜品有黑芝麻脆饼配慕丝和北海道牛奶雪糕（$25++），口感有对比，很美味。

地址：80 Bras Basah Road, Fairmont Singapore Level 3, S189560

电话：6431 6156

电邮：dining.singapore@fairmont.com

★Wakuda

想在市中心找日料名店，可到滨海湾金沙由名厨和久田哲也（Tetsuya Wakuda）开设的休闲概念餐馆Wakuda。餐馆新设星期二至六的午餐时段，三道菜套餐选项从$72++起。

Wakuda星期二至六推出午餐套餐，分量足，单是前菜就有九道。（餐馆提供）

食客可自选主食，如味噌鳕鱼、刺身、和牛盖饭、澳大利亚和牛里脊等。主食配菜包括日式白饭、自制腌菜、味噌汤和腌蛋。

前菜多达九道，物超所值，有沙拉、鱼子酱法式蛋布丁、鲑鱼卵豆腐、冲绳岛海藻、日式炒莲藕萝卜牛蒡等。甜品则会以当季食材定时更换。

媒体试吃当天和久田哲也惊喜现身，食客到访时不妨多留意名厨的身影。

地址：Lobby, Hotel Tower 2, Bayfront Ave S018972

电话：66889992

网站：marinabaysands.com/restaurants/wakuda-singapore.html