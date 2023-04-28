八款亚洲风味料理 健康又实惠

开设在樟宜商业园Plaza 8@ CBP里的Bamboo Bowls结合新科技与永续餐饮理念，主打健康实惠的亚洲风味料理。无论是主食或配菜，皆由海内外名厨精心打造，各种料理的基础餐只需$10。

餐馆占地110平方米，设有52个座位，室内设计风格现代简约，原木色调让整个用餐空间呈现出质朴与宁静的氛围。餐馆采用科技点餐技术，食客可预先下载Bamboo Bowls手机应用软件，通过手机点餐，下单的五分钟内，手机就会自动接收厨房发来的通知，并指示食客到自动旋转的指定圆舱（pod）取餐享用。

餐馆室内设计现代简约，原木色调让整个用餐空间呈现出质朴与宁静的氛围。（餐馆提供）

值得一提的是，餐馆使用竹碗和竹纤维制作的餐具和餐巾纸，让饕客不仅能享受美食，还能对环保做出贡献。

菜单上的料理以不同亚洲城市命名，展现出亚洲八座城市的饮食色彩。菜单选项目前有八款，每款邀来名厨，如米其林二星餐馆Thevar主厨老板迪瓦（Mano Thevar）、Artichoke餐馆创办人沈观远（Bjorn Shen）等人精心研发。

食客可根据饮食喜好和预算订制一餐，例如添加低碳水化合物或蛋白质，或直接选择不含麸质，适合素食者享用的基础餐。

新推出的“Taipei”是健康版台湾卤肉饭，珍珠糙米饭拌以植物基卤肉碎，搭配蒜蓉小白菜、腌黄瓜和溏心蛋，卤肉饭搭配的蛋白质是卤三层肉，美味又健康。

新推出的“Taipei”是健康版台湾卤肉饭。（餐馆提供）

“Tokyo”则是对日式盖浇饭的新诠释，食材包括裙带菜、味噌茄子、溏心蛋、腌渍日本黄瓜和自制素芥末蛋黄酱，搭配日式糙米饭，特别调制的日式照烧酱不含糖分。食客若想吃肉，可添加煨豚肉片，在膳食中补充蛋白质。

“Sichuan”提供面食选项，适合麻辣爱好者。基础餐以植物肉碎干拌麻辣全麦拉面，搭配酸辣黑木耳和黄瓜丝。若要加蛋白质，可搭配醉鸡。

“Sichuan”基础餐以植物肉碎干拌麻辣全麦拉面，搭配酸辣黑木耳和黄瓜丝。（餐馆提供）

目前，Bamboo Bowls全岛共有三家餐馆，分别位于远东广场、第二科学园和最新开业的Plaza 8 @ CBP，为忙碌的上班族提供简便快捷又健康的午、晚餐选择。

地址：1 Changi Business Park Crescent #01-11 S486025

电话：87520124