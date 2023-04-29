穿街走巷觅美食是许多新加坡人的兴趣。《联合早报》美食专线记者介绍后港两个好吃处，一家是新开的牛肉丸专卖店，另一家是匿藏在德福工业区内的气派中餐馆。小食大菜，丰俭由人。

大牛潮汕牛丸：专卖店端出家常味道20多年前从中国广东省澄海到新加坡工作的张志柯，很想念家乡味道，2020年在甘榜峇鲁路（Kampong Bahru Rd）开了大牛潮汕海鲜餐馆。色泽较深的澄海卤鸭、卤鹅和卤猪脚，还有鱼烙、蚝烙、腌虾和芋泥等，让许多喜爱潮州菜的食客一再回头。

记者曾数次光顾餐馆，对它的爆浆牛肉丸和清甜牛肉汤印象深刻。张老板看准后港潮汕人多，3月底在高文地铁站附近，开了“大牛潮汕牛丸”专卖店。

牛肉粿条汤（$10.80/$13）的牛肉片烫得刚好，还略带粉红。牛肉片切得薄，但仍爽口，又嫩又香。原来是特选后腿部位的上好“金钱肉”，所以筋肉层次分明，味道比一般牛肉好很多。牛肉汤还加了南姜和芹菜，很传统的潮汕风味。