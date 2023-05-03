韩国人气炸鸡登陆新加坡

韩国火红炸鸡连锁店BHC Chicken（BHC是“Better, Happier Choice”的缩写）进军狮城，该炸鸡店在全球共拥有1995家分店，是韩国最大的炸鸡连锁店。新加坡是继马来西亚、香港、洛杉矶后的第四家海外分店。

本地售价BHC门店坐立在滨海广场（Marina Square）。（王昀诗摄）

本地的菜单比韩国简单，但仍有8种炸鸡口味——其中包括招牌的Bburinkle、Gold King及Macho King。此外，餐馆计划“入乡随俗”，为本地市场开发迎合本地食客的炸鸡口味。

甜咸交错的招牌Bburinkle炸鸡。（王昀诗摄）

韩式辣酱口味的Red King炸鸡。（王昀诗摄）

不同于一般炸鸡专卖店，餐馆也提供诱人主食，包括：韩式人参鸡汤、泡菜炒饭、韩式辣炒年糕、韩式拉面年糕等。此外，还有韩式街头小吃，如芝士球、香肠年糕串、Bburing热狗等，供食客大快朵颐。

韩式炒饭$9.90。（王昀诗摄）

芝士炒年糕拉面$14.90。（王昀诗摄）

该店于上周正式营业，目前举行开店促销，从即日起至5月7日凡购买炸鸡即送5粒芝士球，每张单限购赠送两份，送完为止。

开店促销，购买炸鸡即送芝士球。（王昀诗摄）

BHC本地负责人受访表示，该品牌已经有计划于今年底前开设另外两家分店，未来5年预计扩展到10家店铺。

BHC Chicken

地址：Marina Square #02-332A & #02-332F，6 Raffles Boulevard，S039594

时间：上午11时至晚上9时（星期日至四）；上午11时至晚上10时（星期五及六）