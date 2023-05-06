对食材另眼相识 订户 黄亿敏发布 / 发布 / 2023年5月6日 5:00 AM Art di Daniele Sperindio餐馆主厨思培里因迪奥与美国名厨巴格莱的联手晚餐上，呈现A5宫崎牛肉，餐盘以多彩酱汁点缀。（餐馆提供） sen-ryo餐馆将举行金枪鱼解体示范。（黄亿敏摄）字体大小:小中大为了让食客更了解食材，厨师们以不同方式呈现佳肴，有的新颖吸睛，有的走传统路线，让人们对食材“另眼相识”。★Art di Daniele Sperindio限时四手联弹：新颖有创意美国名厨迈克·巴格莱（Mike Bagale）4月20日和21日来新加坡和米其林一星餐馆Art di Daniele Sperindio的主厨思培里因迪奥（Daniele Sperindio）做限时四手联弹餐饮活动，主题是化学元素，别出心裁。巴格莱曾是美国三星餐馆Alinea主厨，以创意菜名声大噪，近年开设Super Food Concepts公司提供餐饮咨询服务，这是他第一次来新加坡献艺。菜单以化学周期表为设计，列出不同的化学元素，每一个元素代表一道菜。厨师说先卖关子，不透露细节，让食客边吃边分析是哪个化学元素，餐桌上大家仿佛比上化学课还认真，这样有趣的方式确实有助进一步了解食材的特质。这两名厨师的友谊始于Alinea，思培里因迪奥说之前两人共事愉快，这次以巴格莱的招牌甜品食用氦气球为灵感。这款气球的外层用特殊糖浆做成，具有韧性，注入了氦气，少量食用无损健康。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 寿司 日本餐 名厨 米其林餐厅 米其林 带妈妈吃早午餐自助餐 日本名厨奥田政行 独创油寿司