为了让食客更了解食材，厨师们以不同方式呈现佳肴，有的新颖吸睛，有的走传统路线，让人们对食材“另眼相识”。

★Art di Daniele Sperindio限时四手联弹：新颖有创意美国名厨迈克·巴格莱（Mike Bagale）4月20日和21日来新加坡和米其林一星餐馆Art di Daniele Sperindio的主厨思培里因迪奥（Daniele Sperindio）做限时四手联弹餐饮活动，主题是化学元素，别出心裁。巴格莱曾是美国三星餐馆Alinea主厨，以创意菜名声大噪，近年开设Super Food Concepts公司提供餐饮咨询服务，这是他第一次来新加坡献艺。

菜单以化学周期表为设计，列出不同的化学元素，每一个元素代表一道菜。厨师说先卖关子，不透露细节，让食客边吃边分析是哪个化学元素，餐桌上大家仿佛比上化学课还认真，这样有趣的方式确实有助进一步了解食材的特质。

这两名厨师的友谊始于Alinea，思培里因迪奥说之前两人共事愉快，这次以巴格莱的招牌甜品食用氦气球为灵感。这款气球的外层用特殊糖浆做成，具有韧性，注入了氦气，少量食用无损健康。