翡翠美馔佳肴 欢庆温馨双亲节

五、六月是欢庆母亲节和父亲节的月份，以丰盛美馔向伟大的父母表达心意，留下难忘温馨的时刻，其中包括时令单点特色菜式和双亲节套餐。

即日至6月30日，翡翠餐饮集团旗下餐馆推出多项限时促销活动。翡翠皇宫（Crystal Jade Palace）、 翡翠金阁（Crystal Jade Golden Palace），以及翡翠苑（Crystal Jade Pavilion）定于五月和六月的两个周末，即5月6及7日、13及14日，以及6月10及11日、17及18日，下午3时至4时45分，推出下午茶套餐（每人$68++，需至少两人用餐），部分精彩菜式包括明太子松露土司、千岛带子培根卷、野菌海参饺、虫草花赛螃蟹带子凤眼饺、星洲辣螃蟹包、一壶茶鲍鱼炖鸡汤、燕液翡翠海皇羹、咸萝卜半煎鲳鱼焖淮山米粉、XO酱油猪油渣脆鸡蛋小碗面等，饮料则包括中国茶和咖啡。

5月，餐馆也特别推出时令单点特色菜式，例如：翡翠皇宫的沙姜葱油去骨走地鸡（半只$36，整只$70），沙姜本身带有独特清香，上桌时姜葱香味扑鼻而来，鸡皮清爽幼滑，肉质细腻可口，叫人食而不腻。雨天时最适合来一锅热气腾腾的姜丝麻油鸡汤淮山米粉（$32），淮山米粉口感爽滑，富有弹性，搭配清甜的麻油鸡汤和辛香姜丝，有助祛湿暖身，一份可供三至四人享用。

沙姜葱油去骨走地鸡葱香四溢。（餐馆提供）

姜丝麻油鸡汤淮山米粉搭配清甜的麻油鸡汤和辛香姜丝，有助祛湿暖身。（餐馆提供）

翡翠金阁的客家梅菜干外婆扎肉（四件$28）咸香入味肥而不腻，十分下饭。潮式蒸鱼麒麟粉皮卷（时价）鲜嫩入味，最适合以笋壳鱼或石斑鱼烹煮，创意之处在于厨师加入了粉皮卷的潮式蒸鱼，口感具有层次。芋香燕窝煎堆（三个$18.80）在软糯的煎堆中加入芋泥和燕窝，不仅提升了煎堆的档次，滋补又香口。

潮式蒸鱼麒麟粉皮卷鲜嫩入味，厨师在菜式中加入粉皮卷，增添味道层次。（餐馆提供）

芋香燕窝煎堆提升了煎堆的档次，滋补又香口。（餐馆提供）

翡翠苑的时令单点菜式包括：酥炸陈皮鲮鱼茸飞碟云吞（5件$14.80）、木鱼花虾土司（3件$18.80）、黑灵芝海参响螺炖竹丝鸡（每人$26.80）、姜葱煀鸳鸯鸡煲（$32），以及椰皇六宝炖花旗参（每人$16.80）。其中姜葱煀（qū）鸳鸯鸡煲是在较密封的器皿内，利用油所产生的热量和香气把菜品煮熟的方法。

翡翠港式小厨除了推出墨鱼饺（三个$7.80）、肉松香紫菜豆腐卷（三个$7.80）、街边双拼（$9.80），也有港式小炒菜式供选择，如：蒜子火腩自制豆腐煲 （$17.80）、榄菜肉末啫芥兰（$16.80）、斑球南瓜淮山粥 （每人$13.80）。榄菜肉末啫芥兰的“啫”是指菜品放在砂锅中，锅里的汤汁不断快速蒸发而发出的声音。

翡翠拉面小笼包和翡翠江南的季节性菜单则以中国地方特色菜为主，如香脆的百步香葱油饼（两块$7.90）、干贝蟹肉小笼包（六个$15.90；10个$24.80）、以及令人垂涎的东北酸菜粉条炖白肉（$16.80）和脆口的烤燃霸王什菌 （$16.80）。

等待菜肴上桌的同时，不妨来一盘香脆的烤燃霸王什菌。（餐馆提供）

此外，即日至6月30日，翡翠皇宫、翡翠金阁和翡翠苑也推出双亲节定制套餐，六人套餐$488起；10人套餐$1688。

欲知更多优惠详情，可浏览www..crystaljade.com。