“四合一”咖啡馆 卖咖啡也卖鸡尾酒

早上咖啡馆，晚上摇身一变成为鸡尾酒馆？甚至还能边用餐，边欣赏名画及乐队表演？

新开张的Fifty Five Coffee Bar是一间分裂式的咖啡馆，灵感源自创办者刘元正（Nick Liu）的生活。

现年25岁的他白天是商学系大学生，夜晚则摇身一变成为交易员，经常熬夜观察美国股市。他突发奇想租下店铺，结合自己的咖啡爱好以及感兴趣的酒精，开设了复合式咖啡馆，白天售卖单品豆咖啡，夜晚售卖特调鸡尾酒的。

创办者刘元正（Nick Liu）即是学生又是交易员。（餐馆提供）

展出刘抗私藏的画作

在店里展出至6月7日的刘抗画作。（王昀诗摄）

身为我国先驱画家刘抗（1911－2004）的孙子，刘元正（Nick Liu, 25岁）从小接受艺术的熏陶。虽然最终没有走向艺术，但常常与身为艺术家的妹妹及其朋友接触，对于本地年轻艺术家缺少展出平台深有感触。

因此当Nick租下靠近牛车水的两层楼店家时，就决定将2楼腾空专门展示画作，希望提供多一个平台促进本地艺术交流。他表示，店里会定期举行免费艺术展供人参观，欲知详情可追踪他们的IG（@fiftyfivecoffeebar）。

从即日起到6月7日，咖啡馆将在2楼展出其祖父刘抗生前私藏于家中的作品——“船只”（Boats）。咖啡馆虽然不算太大，但处处都以“海”为主题进行布置。木制的椅子像极了早期的南洋船帆。

木制的椅子像极了早期的南洋船帆。（王昀诗摄）

刘抗（1911－2004）是中国艺术大师刘海粟得意门生，曾留学法国，1937年移居马来西亚，1942年定居新加坡。他先后担任中国上海美术专科学校西洋画专任教授、新加坡中华美术研究会会长、新加坡艺术协会会长、新加坡文化部美术咨询委员会主席，作品为国内外美术机构收藏。

其作于1951年的油画《新加坡丁加奴街景》，今年4月1日在Larasati Auctioneers新加坡20周年现场拍卖会上，拍出37万2100元高价（包括佣金），高出22万到32万的估价，也是刘抗作品第二高拍卖价。

刘抗油画《新加坡丁加奴街景》4月1日在本地拍出拍卖第二高价37万2100元。（Larasati Auctioneers提供）

另外，Nick认为艺术不仅限于画作，也可以通过美食、美酒、音乐等不同媒介呈现。因此店里将会定期与不同调酒师、厨师、本地歌手等合作，推出不同的佳肴与现场演出。

七大洋主题鸡尾酒

店里的“七大样”主题鸡尾酒。（王昀诗摄）

为配合画作的展出，咖啡馆与本地调酒师顾问合作，从周五（5月12日）起推出以“七大洋”为主题的鸡尾酒。每杯鸡尾酒还个别搭配不同的可食用植物，是个蛮新奇的尝试。

“印度洋”鸡尾酒Indian（$22）。（王昀诗摄）

其中最特别的当属“印度洋”（Indian）以及“地中海”（Mediterranean）这两款鸡尾酒。前者使用了Chinotto苦橙酒为基调，结合了印度香料盐（Garam Masala）、日本山椒粉（Sansho Pepper）、墨西哥辣椒（Jalapeño）等香料调制而成。

或许你会觉得既然使用了这么多种强劲风味的香料，那鸡尾酒喝起来应该十分重口味吧？然而浓郁的香橙味，搭配苦涩的微辣感却出奇和谐，值得一试。调酒师建议在品尝前先把咀嚼杯里的可食用蝶豆花会品尝出不一样的味道。

“地中海”（Mediterranean）鸡尾酒（$22）。（王昀诗摄）

“地中海”鸡尾酒则是使用常见的食材——意大利气泡酒（Prosecco）、苹果酒、番茄水以及橄榄盐水，拼凑出别有一番滋味的调酒，酸酸咸咸的口感在炎炎夏日之中十分解暑。

7种鸡尾酒一律标价为22元，目前仅在周五至周日晚间7时后售卖。

与私厨合作推出限时日式料理

餐馆与本地私厨合作推出限时日式餐点。（餐馆提供）

店里首位厨师驻留计划（Chef Artist in Residence）的主角就是本地日式私厨Ben（@Ooomahmee）。为响应鸡尾酒的主题，他设计了6道以“海”为主题的限时日式料理，目前暂定将持续售卖3个月。

来自肥美的广岛生蚝Super Hiro（$18）。（餐馆提供）

前菜亮点包括来自肥美的广岛生蚝Super Hiro（$18），搭配新鲜的北海道扇贝、鱼子酱以及柚子醋十分清爽。广岛生蚝吃起来与产自澳大利亚或加拿大生蚝不同，肉感更足、且无腥味。

有机鸡腿肉Yuzu Tori（$16）。（王昀诗摄）

同样采用柚子酱腌制的有机鸡腿肉前菜Yuzu Tori（$16）十分软嫩，酸酸咸咸的味道与店里特调的鸡尾酒十分契合。

黑松露带子冷意大利面 Ooomahmee（$30）。（餐馆提供）

主食方面则推荐 Ooomahmee（$30），以黑松露油调味的“天使头发”冷意大利面（Cappellini），搭配鲜美的北海道带子与鱼子酱虽简单但吃起来鲜甜清爽。

烤鳗鱼搭配冬季白身魚之王的鮃（Hirame）。（王昀诗摄）

喜欢热食不妨试试看Unadon + Hirame Engawa（$30）烤鳗鱼搭配冬季白身魚之王的鮃（Hirame），肉质鲜甜，炙烤过的鱼油滴入米饭之中让白饭也散发着阵阵香气，是个不错的选择。

FiftyFive Coffee Bar

地址：55A Neil Road, Singapore 088892

营业时间：9:55am - 5:55pm (周二至周四), 9:55am - 11pm (周五至周日) // [休周一]

午餐套餐：11am - 2pm (周二至周日)

晚餐套餐：7pm - 8.30pm（周五至周日）

鸡尾酒：7pm - 11pm（周五至周日）